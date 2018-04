Na een storm van kritiek mag je toch homo zijn op de Chinese variant van Twitter

Daarmee maakt het bedrijf, dat genoteerd staat aan de Amerikaanse techbeurs Nasdaq, een draai van 180 graden. Vrijdag meldde Weibo nog dat het voortaan pornografische, gewelddadige en homoseksuele video's en cartoons zou censureren.

Het voornemen van een van de grootste sociale mediabedrijven van China - ingegeven door nieuw censuurbeleid van de overheid - maakte heel wat los onder internetgebruikers. In groten getale bekritiseerden zij de beslissing, via hashtags (#IAmGay, 300 miljoen keer bekeken voordat de digitale leus zaterdag zelf werd gecensureerd) en open brieven. Gisteren besloot Weibo terug te komen op zijn besluit.

Teugels

Homoseksualiteit is sinds enkele decennia legaal in China, en in grote steden bestaat een levendige gay scene. De maatschappelijke tolerantie voor homoseksualiteit is toegenomen, ook al stoelt de samenleving nog altijd op conservatieve confuciaanse normen. De ophef over de aankondiging van Weibo komt dan ook voort uit angst dat de overheid de teugels aantrekt en daarbij (ook) teruggrijpt op die conservatievere mores.

Hao Kegui kwam vorig jaar uit de kast via sociale media, en vertelde toen hoe ze zich onder druk voelde staan om met een man te trouwen om zo haar ouders te plezieren. Aan persbureau Reuters legde ze uit dat ze zich zorgen maakt over censuur: "Omdat China heel groot is en omdat plekken buiten de grote steden heel conservatief zijn, leren veel homo's online over hun seksualiteit. Ik ben bang dat censuur ervoor zal zorgen dat veel mensen in de kast blijven, voor altijd."