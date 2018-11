Na een slapstick-doelpunt is Ajax ook met NAC snel klaar

Bijna een helft lang had NAC het aardig gedaan tegen Ajax. Althans, het had gedaan wat het kon. Met een defensieve tactiek waren Ajax weinig tot geen kansen geboden. Een Ajax dat zelf weinig tot geen kansen had gecreëerd. Toen, vlak voor rust, viel de bal toch in het Bredase doel.

Het was een eigen doelpunt van de debuterende NAC-verdediger Mashart. Hij kon er weinig aan doen. Doelman Van Leer, huurling nota bene van Ajax, greep volledig mis na een hoekschop van Schöne. Daar kon de verdediger moeilijk op berekend zijn. Hij stond achter de doelman. De bal ketste via zijn borst in het doel (0-1).

Uiteindelijk is veel begrensd door het niveau, zo bleek zaterdagavond in Breda

Sneu voor de debutant, kon je zeggen, maar ook tekenend. Niet voor hem, maar voor het niveau in bredere zin. In beschouwingen over de suprematie van PSV en Ajax in de eredivisie was ook gezegd, door oud-trainer Foppe de Haan en Fox-analist Arnold Bruggink bijvoorbeeld, dat ploegen zich soms ook wel heel makkelijk gewonnen gaven. Meer weerstand, minder open spel, dat mocht je toch ook vragen.

Maar uiteindelijk is veel begrensd door het niveau, zo bleek zaterdagavond in Breda. NAC-trainer Van der Gaag kon niet worden verweten dat hij zich naïef naar de slachtbank liet leiden. Hij had een extra verdediger opgesteld – wat kon hij meer doen? Maar zo’n doelpunt als in een slapstick, na zo’n misgreep van de doelman, daar is natuurlijk geen enkele tactiek tegen bestand. Daar stonden de debutant en de trainer machteloos tegen.

In de huidige verhoudingen zijn wedstrijden als deze na zo’n doelpunt gespeeld. Ajax liep in de tweede helft onbekommerd weg. Invaller ­Labyad boekte een persoonlijk succesje met een fraaie volley, nadat Neres de bal koppend voor hem had neergelegd (0-2). In de slotfase sloeg ook Huntelaar als aanvaller toe. De ervaren spits stak zijn been op het juiste moment uit na een voorzet van verdediger Tagliafico (0-3).

Foutloos PSV Wat moeten trainers na zulke wedstrijden nog zeggen? Die van Ajax, Ten Hag, moet verder: morgen al in de Champions League tegen AEK Athene en daarna in de competitie, met nog altijd de achterstand van vijf punten op het onverminderd foutloze PSV. Ten Hag pikte er drie spelers uit om, met dat programma in gedachten, enige positieve woorden aan te besteden. Labyad was er, weinig verrassend, één van. Hij was afgelopen zomer overgenomen van Ten Hags oude club FC Utrecht, maar bij Ajax was hij nog nauwelijks aan bod gekomen. Nu viel hij halverwege in voor de vooral uit voorzorg vervangen Van de Beek. Leuk voor hem dat hij kon scoren, mooi ook nog, maar het blijft moeilijk om in Labyad een structurele speler van Ajax 1 te zien. Het kan werken: al vaker dit seizoen bleek Ajax in de Champions League iets anders dan Ajax in de competitie Ten Hag prees ook Huntelaar, de gedrevenheid vooral van de dertiger. De trainer was er maar weer eens op gewezen dat hij hem nodig heeft om de zaterdag toch weer opmerkelijk apathische Dolberg scherp te houden, voor zover dat kan dan.

Gekunsteld Ook Neres kreeg een pluim. Dat was een gekunstelde. Zo goed speelde de vleugelspits niet – kon ook niet, op een avond als deze. Maar hij moet de geblesseerde Ziyech waarschijnlijk ook morgen in Athene vervangen. De trainer geeft hem vertrouwen. Het kan werken: al vaker dit seizoen bleek Ajax in de Champions League iets anders dan Ajax in de competitie. Al kan langzamerhand ook de vraag rijzen hoe lang zoiets kan voortduren – de vraag of gewenning aan wedstrijdjes in Nederland het toch niet moeilijker zal maken om de in Europa vereiste scherpte dan weer wél op te brengen.

