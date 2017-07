Na een roerige week is het chagrijn bij Leefbaar Rotterdam weggespoeld

Een week geleden dachten de oppositiepartijen in Rotterdam de stad uit een ‘rechtse wurggreep’ te kunnen verlossen. Des te meer woede en frustratie nu het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA na een akkoord met de ChristenUnie-SGP weer de meerderheid heeft. Bovendien hoefde Leefbaar geen concessies te doen op hét thema waarop de partij zich tot de raadsverkiezingen wil profileren: integratie.

Lees verder na de advertentie

Sies is blij dat hij 13,5 miljoen euro voor ar­moe­de­be­strij­ding en duurzame projecten binnenhaalde, in ruil voor steun aan het college

De getergde SP’er Leo de Kleijn hield zijn ChristenUnie-collega Setkin Sies dinsdag tijdens de Algemene Beschouwingen voor: “Jij denkt dat je heel wat hebt binnengehaald. Maar dat is niet zo.” Volgens De Kleijn had de eenmansfractie meer kunnen bereiken in een akkoord met de oppositiepartijen. “Je hebt je verbonden met de uiterst rechtse vleugel. Dat zal je moeten uitleggen aan de kiezer. Succes ermee.”

Sies is blij dat hij 13,5 miljoen euro voor armoedebestrijding en duurzame projecten binnenhaalde, in ruil voor steun aan het college. Dat wankelde vorige week, toen Leefbaarraadslid Mo Anfal overstapte naar het islamitisch georiënteerde Nida. Het stadsbestuur verloor haar meerderheid van één zetel. Vóór de onderhandelingen wilde Sies ook concessies op integratie. Voor Leefbaar was dat echter onbespreekbaar.

De kritiek van de linkse fracties ging dan ook vooral daarover. Volgens PvdA-leider Leo Bruijn draagt Sies bij aan tweedelingen: tussen arm en rijk, autochtoon en allochtoon en islamitisch en niet-islamitisch. “Het geld voor armoede is een druppel op een gloeiende plaat.” Nida-fractievoorzitter Nourdin El Ouali vindt dat Sies ‘rechts, op sommige punten extreem-rechts beleid’ steunt.

De coalitiefracties zeggen dat ze graag met meer partijen een akkoord hadden gesloten, maar dat PvdA, Nida en SP niet met Leefbaar aan tafel wilden. De ChristenUnie-SGP was wel constructief.

VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan, die zegt dat zij best overeenstemming had kunnen bereiken met de zes linkse oppositiepartijen, moet nog maar zien of het stadsbestuur met christelijke gedoogsteun het einde haalt. “Tot nu kon het college steeds terugvallen op Setkin Sies als het geen meerderheden haalde. Nu is de achterbank leeg.” En reken maar, zegt zij, dat Leefbaar tot de verkiezingen van volgend jaar maart nog regelmatig de rechtse trom zal roeren, nu de PVV mee zal doen in Rotterdam. “Dan hou je als ChristenUnie toch liever je handen vrij.”

Vertrouwen Toch houden D66 en CDA het ook al drie jaar met Leefbaar uit, met hetzelfde argument dat Sies nu gebruikt: de soms onverzoenlijke toon van die partij is niet de lijn van het college. Bovendien hebben de coalitiefracties elkaar de afgelopen week nog eens diep in de ogen gekeken, en het vertrouwen in elkaar uitgesproken. En hoewel Leefbaar een fractielid minder heeft, heerste er bij Rotterdams grootste partij stukken minder chagrijn dan bij de oppositie. Fractievoorzitter Ronald Buijt kan zo gauw geen grote pijnpunten noemen in het gesloten akkoord. Ja, meer geld naar armoedebestrijding, maar het volgens zijn partij zo slappe beleid van voorheen is de afgelopen jaren al afgebroken. En zo zijn er meer lichtpunten, negen maanden voor de verkiezingen. Vorige week stapte de zelfs in zijn eigen partij omstreden wethouder Schneider op, het college zit er nog en de partij mag haar rechtse koers op integratie blijven varen: het thema waarop Wilders Leefbaar zo graag had aangevallen.

Robert Simons volgt Schneider op. Voormalig raadslid en huidig partijvoorzitter Robert Simons is door Leefbaar Rotterdam voorgedragen als wethouder wonen en integratie. Daarmee wordt hij de opvolger van Ronald Schneider, die vorige week opstapte voor het debat over een zeer kritisch rapport over fraude bij poppodium Waterfront. Vandaag mogen de andere raadsfracties vragen stellen over de voordracht, die de raad donderdag moet bekrachtigen. Simons was tussen 2006 en 2014 raadslid voor Leefbaar Rotterdam en sinds 2015 voorzitter van de partij.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.