Na een roerig jaar wil AkzoNobel nu vooral terug naar normaal

De nieuwe bestuursvoorzitter, Thierry Vanlancker, ziet dat blijkbaar ook zo want bij de presentatie van AkzoNobels resultaten over 2017, ging het niet meer over de geruchtmakende biedingen die het Amerikaanse PPG op AkzoNobel deed. Het ging niet meer over de ruzie die toenmalig topman Ton Büchner en scheidend president-commissaris Antony Burgmans met aandeelhouders kregen, omdat zij niet op de avances van PPG wilden ingaan. Het ging niet over het vertrek van Büchner (gezondheidsredenen) en Vanlanckers mislukte poging de Amerikaanse verffirma Axalta te kopen. Over de orkaan Harvey die over Houston trok en vier fabrieken van AkzoNobel een tijd stillegde, had Vanlancker het ook niet.

Overnamepoging

Over de nasleep van die overnamepoging (en de ruzie met de aandeelhouders) ging het wel. Snel na het bod van PPG besloot Büchner afscheid te nemen van Akzo’s grote chemietak. Die tak wordt in april verkocht of verzelfstandigd. De chemiepoot groeide vorig jaar behoorlijk en haalde vorig jaar een omzet van bijna 5 miljard. De opbrengst van die verkoop is al deels uitgegeven. Akzo’s aandeelhouders kregen vorig jaar een extra dividend van 4 euro per aandeel. Een tweede douceurtje krijgen ze dit jaar. AkzoNobel verhoogt zijn dividend van 1,65 naar 2,50 euro per aandeel. Misschien dat daarom de verhoudingen met Akzo’s aandeelhouders inmiddels wat zijn verbeterd.

Akzo's aandeelhouders kregen vorig jaar een extra dividend van 4 euro per aandeel. Een tweede douceurtje krijgen ze dit jaar.

De hogere dividenduitkering is niet het gevolg van hogere winsten. Toen PPG met zijn biedingen kwam, beloofde Büchner dat AkzoNobel zijn winst op eigen kracht flink zou opvoeren en dat dat in 2017 al te merken zou zijn. Het bedrijfsresultaat zou 100 miljoen hoger uitvallen dan dat over 2016. Al snel daarna bleek die laatste belofte onhaalbaar. AkzoNobel kreeg te maken met stijgende grondstofprijzen, met dalende verkopen van zijn lakken voor schepen en olie- en gasinstallaties, met een paar andere tegenvallers en daar kwam Harvey nog bij.