Na een jarenlange strijd is Julien Assange dan toch in de boeien geslagen

De directe oorzaak van zijn arrestatie was het besluit van de Ecuadoriaanse regering om Assange’s asielstatus in te trekken. President Lenin Moreno zei donderdag dat hij het ‘soevereine besluit’ had genomen Assange niet langer te huisvesten in de ambassade vanwege Assange’s ‘onbeleefde en agressieve gedrag’ richting ambassademedewerkers, maar ook vanwege de ‘vijandige uitlatingen van zijn organisatie (Wikileaks, red.) jegens Ecuador, en vooral de aantasting van internationale verdragen’.

De Ecuadoriaanse regering wilde dat Wikileaks stopte met het publiceren van informatie die schadelijk was voor bevriende landen, en sloot Assange eerder van internet af. “Het meest recente incident vond plaats in januari 2019, toen Wikileaks documenten van het Vaticaan lekte”, stelde Moreno vast. “Deze en andere publicaties bevestigen de verdenking van de wereld dat Assange nog steeds verbonden is aan Wikileaks en dus betrokken is bij bemoeienis met de interne aangelegenheden van andere staten.”

Gevoelige e-mail

Assange vluchtte in 2012 naar de Ecuadoriaanse ambassade om uitlevering te voorkomen aan Zweden, waar er een aanklacht tegen hem liep wegens verkrachting. Hij hield vol dat hij onschuldig was, en vroeg asiel aan om uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. Wikileaks had eerder namelijk duizenden Amerikaanse, staatsgeheime documenten had gepubliceerd, en hij vermoedde dat de Amerikanen hem daarom wilde berechten. In 2016 had Wikileaks ook toegang gekregen tot gevoelige e-mail van de campagneleider van toenmalig Democratisch presidentskandidaat Hillary Clinton. Volgens de Democraten waren de publicaties van de e-mails door Wikileaks mede de oorzaak van de overwinning van Trump.

Die inschatting van Assange dat hij door Amerika gezocht werd, bleek geen complottheorie. Nadat de aanklachten in Zweden tegen hem kwamen te vervallen, bleken de VS in het geheim bezig te zijn met zijn uitlevering. In november lekte uit dat de Amerikaans Justitie een zekere ‘Assange’ had aangeklaagd, hoewel niet duidelijk was waarvoor. De VS onder Trump bestempelde Assange’s klokkenluidersorganisatie ook tot een ‘vijandige inlichtingendienst’.