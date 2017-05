Na een jaar hoort BMX'er Niek Kimmann er weer bij

Maar, zo eerlijk is hij ook wel, die halve finale van gisteren knaagde wel bij Kimmann (20). De wereldkampioen van 2015 had al een jaar niet in de finale van een wereldbeker gestaan. Dat hij er weer nét niet bij zat, frustreerde hem.

Lees verder na de advertentie

Vandaag kan hij er tegen Lavreysen (20) nuchter over zijn. Ze kennen elkaar goed. Tot twee jaar geleden behoorde Lavreysen nog tot de nationale BMX-selectie. Hij woonde met Kimmann op dezelfde verdieping op Papendal. Zowat elke avond gingen ze bij elkaar langs. ‘Chillen en een beetje praten’. Gamen niet, daar waren ze niet zo van.

Naast vrienden zijn ze allebei al medaillewinnaar op een Wereldkampioenschap, maar dan wel in verschillende sporten. Want Lavreysen won vorige maand zilver op de WK baanwielrennen in Hongkong. Dat Lavreysen die overstap maakte, was meer noodzaak dan een keuze. Op de BMX-baan schoten de schouders van Lavreysen regelmatig uit de kom. Een keer zelfs allebei tegelijk. Dat was de spreekwoordelijke druppel. Na een gesprek met zijn fysio besloot hij over te stappen.

Krachtrijder De wielerbaan is coulanter voor de schouders van Lavreysen, die geen klappen meer hoeft op te vangen. Rijden op de baan is ‘gewoon lomp beuken’, zo zegt Kimmann. En dat is precies waar ‘Harr’ (zo noemt Kimmann hem af en toe) ook in het BMX al goed in was. Hij is een krachtrijder. Al bij een van zijn eerste fitnesssessies na zijn zoveelste schouderblessure drukte hij setjes met meer gewichten weg dan alle andere BMX’ers. Kimmann zag het sprinttoernooi van zijn vriend toevallig op een BMX-event in de camper van vader Peter Lavreysen, die vlak voor de rit naar buiten kwam gestormd: jongens, kom kijken, Harrie moet rijden. De camper zat vol, de televisie haperde, maar toch was er nog genoeg verbinding om te zien hoe de jongen uit Luyksgestel uiteindelijk de finale haalde. “Wat een gek”, zeiden Niek en zijn ook aanwezige broertje Justin Kimmann tegen elkaar. Om de finale te zien liet Kimmann daarna een training schieten. Op de BMX-baan in Papendal is het vandaag andersom. Lavreysen kijkt op het vip-terras toe hoe zijn vrienden het er vanaf brengen. En Kimmann rijdt bij deze tweede wereldbekerwedstrijd zijn beste dag van het jaar. Onder toeziend oog van Lavreysen haalt Kimmann zelfs de finale. Eindelijk weer. Na een slopend toernooi, waarbij hij ‘altijd scherp’ moest zijn. Het podium haalt hij helaas niet. Total-loss is hij na afloop, want hij reed zowel zaterdag als vandaag zes races. “Zaterdag baalde ik behoorlijk, want ik kwam ver en had net niks bereikt. Nu ben ik blij dat ik eindelijk in een finale sta, maar je staat hier natuurlijk niet om vierde te worden. Alleen, je rijdt niet tegen pannenkoeken.” Smulders oppermachtig Als er nog onduidelijkheid mag bestaan over de vorm van Laura Smulders, dan is die na dit weekend verdwenen. Met overmacht won Smulders zowel op zaterdag als vandaag de wereldbeker. In die tweede finale rekende de 23-jarige Nijmeegse bovendien af met haar zusje Merel, die knap tot de finale kwam. Smulders heeft nu vier keer een wereldbeker op Papendal gewonnen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.