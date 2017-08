Na drie branden: is de Rotterdamse haven nog wel veilig?

Maandagavond was het opnieuw raak in de Rotterdamse haven: brand in een raffinaderij. Na een brand en een lekkage vorige maand bij Shell in Pernis, waren er ditmaal vlammen bij ExxonMobil in de Botlek. Ook was er weer brand bij Shell, nadat olie op een warme turbine was gelekt. Is het nog wel veilig in de haven?

Het jaarlijks aantal meldingen schommelt, gemiddeld zijn het er ruim 300

Wat is er precies gebeurd bij ExxonMobil? Rond half 10 maandagavond ontstond brand in een fornuis dat olieproducten verwarmt. Die werd groter toen een leiding knapte en benzine lekte. Na een uur was het vuur onder controle. 's Nachts waren in de omgeving hoge vlammen te zien van het affakkelen, om de leidingdruk te verlagen. De rest van de raffinaderij bleef in bedrijf.

Neemt het aantal incidenten in de haven toe? De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond publiceert sinds 2013 op de website Cin-meldingen, incidenten die bedrijven zelf melden. Het jaarlijks aantal meldingen schommelt, gemiddeld zijn het er ruim 300. Dit jaar zijn er tot dusverre 182 meldingen. Bij de Cin-meldingen zitten ook kleine ongelukjes, zinvoller is te kijken hoe vaak de brandweer moet uitrukken. De veiligheidsregio kon op korte termijn geen cijfers aanleveren, volgens een woordvoerster is er een 'dalende trend'. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is een verkennend onderzoek naar de brand gestart.

Toch zijn er deze zomer forse incidenten in oude havengebieden. Is de Botlek aan het einde van zijn levensduur? De raffinaderij van ExxonMobil, voorheen Esso, ging in 1955 in productie. Shell Pernis – dat naast de Botlek ligt – stamt zelfs uit 1936. Met zestig fabrieken is het nog altijd de grootste raffinaderij van Europa. Hoewel er ook protest is, weten veel bewoners van Pernis, Spijkenisse en Hoogvliet niet beter dan dat ze naast zware industrie wonen Volgens Pieter van Gelder, hoogleraar safety and science aan de TU Delft, kunnen incidenten in chemische fabrieken op verschillende manieren ontstaan: door menselijke onoplettendheid, moedwillige sabotage zoals terrorisme, door falende controle-instanties, of na technische mankementen of veroudering. "Vaak is er een combinatie van factoren, met menselijk falen als laatste zetje." Volgens Van Gelder gaan raffinaderijen vijftig tot zestig jaar mee. Daarmee zouden de Rotterdamse raffinaderijen al aan het einde van hun Latijn zijn, ware het niet dat bedrijven de levensduur door onderhoud kunnen verlengen. "Wel worden fabrieken daardoor complexer." Denk aan leidingstelsels die één grote spaghetti worden. "Soms is het beter iets opnieuw op te bouwen, in plaats van elke keer knip- en plakwerk uit te voeren." Een woordvoerster van ExxonMobil weerspreekt dat de raffinaderij verouderd is. "We leggen de raffinaderij elk jaar stil om hem met miljoenen euro's veilig en modern te houden. Aan de buitenkant ziet het er oud uit, van binnen is alles helemaal nieuw." De producten zijn steeds complexer geworden: stookolie en benzine worden er niet of nauwelijks nog geproduceerd, wel diesel, kerosine en chemische grondstoffen. "Voor die productieprocessen zijn óók de fabrieken vernieuwd." Van een 'spaghetti van leidingen' is bij ExxonMobil geen sprake, zegt zij. "Je wilt de raffinaderij ook zo efficiënt en energiezuinig mogelijk houden."

Hoe reageren omwonenden? Hoewel er ook protest is, weten veel bewoners van Pernis, Spijkenisse en Hoogvliet niet beter dan dat ze naast zware industrie wonen. Ruud van den Bos uit Spijkenisse schrok bijvoorbeeld niet toen hij maandagavond de grote vlammen van het affakkelen bij ExxonMobil zag. "Toen ik de enorme zwarte rookwolk zag, dacht ik wel: hier is wat anders aan de hand." Over risico's maakt hij zich geen zorgen. "Dan moet je hier niet wonen. Ik denk dat je bij een echte klap beter bij de haard kunt wonen en het niet meer kunt navertellen, dan een schilletje verder." De Veiligheidsregio kreeg gisteren vooral vragen over het roet dat in de omgeving is neergedaald. Het advies is: goed je handen wassen en geen gewassen uit de moestuin eten die in direct contact met roet zijn geweest. Alle getroffenen krijgen de schade door ExxonMobil vergoed, bijvoorbeeld een ritje naar de carwash.

• Eten van groenten uit de volkstuintjes Maandagavond, toen Leen van Sint Maartensdijk (68) aan het kaarten was in Spijkenisse, hoorde hij dat op de bridgeclub de ramen dicht moesten vanwege een brand bij Esso. Hij had nog niet vernomen dat je ook voorzichtig moet zijn met het eten van groenten uit de volkstuintjes, omdat daar roetdeeltjes op terecht zijn gekomen. Leen van Sint Maartensdijk... © arie kievit Gistermiddag had hij net twee kroppen andijvie geplukt, die hij nu maar extra zorgvuldig gaat wassen. Zo ook de aardbeien. Omdat er een aantal tuintjes van de voedselbank aan zijn tuin grenst, gaat hij die verwittigen. ... en zijn aardbeien. © arie kievit

