Na de zege van Ajax op Feyenoord gaat de eredivisie verrijkt verder

Wat was dat vandaag in de Arena een hoopvolle, eindelijk iets van cynisme verdrijvende, hervatting van de eredivisie, die kleine competitie. Ajax bleef met een 2-0 zege op het kansloze ­Feyenoord in het spoor van koploper PSV, dat is sowieso goed voor de spanning, en het deed dat met niet toevallig gecoördineerd voetbal en één nieuwe speler, eentje van het type dat een ploeg op slag beter maakt.

De Argentijnse verdediger Tagliafico bracht iets nieuws in Nederland, hij brengt iets van volwassenheid in de voetbalpolder – ja, die conclusie kan na één wedstrijd, na één zo’n wedstrijd, worden getrokken. Natuurlijk had de nieuwe trainer Ten Hag hem meteen opgesteld. Een Zuid-Amerikaan, 25 jaar, aanvoerder bij zijn oude club Independiente, dat is er één op wie een trainer zich kan verlaten, één die een trainer nodig heeft, zeker een trainer die in eerste aanleg een half jaar heeft om kampioen te worden, niets minder dan dat.

Groot verschil Maar voordat dit verhaal verder gaat over Ajax en de invloed die een back kan hebben, eerst even Feyenoord. Voor zover daarin nog kon worden geloofd, werd de kampioen wreed van de illusie beroofd dat die alsnog een rol van betekenis in de competitie zou kunnen spelen. Groot was het verschil in vaardigheid met de Ajacieden en de frustratie daarover leidde na een uur, bij 2-0 al, tot een rode kaart voor spits Jørgensen, die voor rust aan Neres was gaan hangen en erna op Veltman ingleed. Het mocht tekenend heten voor de betrekkelijke onhandigheid van een weinig bijzondere ploeg, waarvoor vorig seizoen alles één keer goed viel en die nu met enige ogenschijnlijke wanhoop naar iets daarvan zoekt. Van Persie zou na de glorieuze kampioen Kuijt de nieuwe sturende routinier moeten worden. Maar voordat hij goed en wel is begonnen en voordat kan worden bepaald of hij nog iets van waarde kan bieden, bungelt Feyenoord al aan het dunste koordje. Alleen in het bekertoernooi zou nog een prijs kunnen worden gewonnen, maar de aanstaande kwartfinale tegen PSV is er één van het zwaarste kaliber.

Tagliafico Feyenoord heeft veel gelijkgeaarde spelers, er zit weinig diversiteit in, zeker niet in het middenveld, de belangrijkste linie toch in het voetbal. Zou Van Persie, hoe groot ook van naam, daar beweging in kunnen krijgen? Is naam of reputatie hierin het belangrijkst? Tagliafico – we keren terug bij hem – kende niemand in Nederland nog. Hij stroopte de mouwen figuurlijk op, sprak al met ploeggenoten als het spel doodlag, met Frenkie de Jong, met Kluivert: hoe te lopen, hoe ze elkaar het snelst kunnen begrijpen. Hij speelde goed, maar dat was niet eens het belangrijkste. Je zag al hoe het team beter van hem werd – ja, ook een back kan zo’n effect hebben, bovenal door stabiel te zijn, door niets raars te doen, door zo vooral medespelers en fans te laten voelen dat ze op hem kunnen vertrouwen. Je hoorde op de tribunes dat ze dit lang niet hadden gezien: hoe hij in de rug van een tegenstander bleef poeren, hoe hij de bal afpakte en ’m simpel naar de goede kleur speelde Je hoorde op de tribunes dat ze dit lang niet hadden gezien: hoe hij in de rug van een tegenstander bleef poeren, hoe hij de bal afpakte en ’m simpel naar de goede kleur speelde, hoe het spel mede daardoor kon blijven lopen. Hij zal zelf niet hebben gevonden dat hij iets bijzonders deed of iets nieuws, en dat deed hij ook niet, maar in het Nederland van vandaag de dag is dat nieuw: een verdediger die zo zijn werk doet en zijn ploeg steunt. Hij had één keer mazzel, laat dat ook gezegd zijn, het geluk misschien van een goede verdediger. Berghuis, achter zijn rug ontsnapt, kopte en doelman Onana redde – het was, kort voor rust, de enige kans voor Feyenoord. Naast tal van intercepties stond daar tegenover dat Tagliafico het eerste doelpunt inleidde met een lage voorzet op Van de Beek (1-0). Luttele minuten later al leverde de back aan de andere kant, Veltman, een uitstekende hoge voorzet af. Spits Huntelaar kopte onberispelijk in (2-0). Daarmee was vooral de energie voelbaar die een type als Tagliafico kan bieden. De Ligt heerste in de al wat hechtere defensie, de middenvelders Schöne, Ziyech en Van de Beek joegen op de bal met een felheid die Feyenoord soms ook zo onbeholpen deed ogen en de al te gauw verguisde Veltman speelde zoals een back moet spelen: zo kan het er gauw uitzien als spelers voelen dat het klopt, dat er iets is om op terug te vallen.

Creatief Zelf was Tagliafico vóór de openingstreffer op een alternatieve wijze diep gegaan: niet buitenom, maar binnendoor. Daartoe was hij door Ten Hag in de rust aangespoord, zei de nieuwe trainer trots. Ten Hag had ‘verbeterpunten’ gezien en natuurlijk klopte nog niet alles bij Ajax, dat buiten de doelpunten nauwelijks een kans creëerde. Maar Ten Hag weet dat hij eraan kan werken met al iets van een geraamte, iets van zekerheid, wat in zijn situatie geen onprettig gevoel zal zijn. Tagliafico kreeg een applauswissel. Bij de zijlijn balde hij verkapt de linkervuist: klus geklaard. Zo denkt zo’n voetballer. Tagliafico kreeg een applauswissel. Bij de zijlijn balde hij verkapt de linkervuist: klus geklaard. Zo denkt zo’n voetballer. Een speler met die instelling in de Nederlandse voetbalpolder: de eredivisie gaat verrijkt verder.