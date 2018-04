Na de Westerse aanval in Syrië is de vraag: hoe nu verder?

De Russen hadden eerder gedreigd met een tegenaanval, maar een confrontatie met het Westen bleef uit. De Amerikanen en de Fransen hadden de Russen van tevoren ingelicht. Russische levens stonden dus niet op het spel. Sterker, er zijn voor zover bekend ook geen Syrische doden gevallen bij de luchtaanvallen. Het Syrische leger had genoeg tijd om zijn manschappen te evacueren.

Alle partijen claimen de overwinning. Moskou zegt dat er 71 raketten uit de lucht zijn gehaald, terwijl Washington beweert het Syrische ‘chemische wapenprogramma’ een flinke slag te hebben toegebracht. Syrische militairen vierden zaterdag daarnaast feest, omdat zij er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen, en het Libanese Hezbollah deed de westerse aanval spottend af als een ‘mislukking’.

Alleen de jihadisten van Jaish al-Islam (Leger van Islam) lieten openlijk hun onvrede blijken over de uitkomst. Hun leider, Mohammed Alloush, noemde de westerse operatie een ‘farce’ omdat het Syrische leger niet is aangepakt en president Assad aan de macht blijft.

Moeras

Nu de westerse militaire operatie achter de rug is en de Amerikanen zeggen dat er geen nieuwe aanvallen staan gepland, is de vraag: hoe nu verder? De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley maakte zondag bekend dat de Amerikanen nog weleens lang in Syrië kunnen blijven. Ze zei dat de VS niet vertrekken totdat ‘alle doelen’ zijn behaald: het voorkomen van het gebruik van chemische wapens, het verslaan van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en ervoor zorgen dat de Iraanse invloed in Syrië wordt teruggeschroefd.

Onder Trump is Amerika bezig om permanente militaire bases op te zetten in Noord-Syrië

Hoewel Trump eerder deze maand plotseling aankondigde dat hij de Amerikaanse militairen uit Syrië (tussen de twee- en vierduizend in totaal) naar huis wilde brengen, gaat Amerika zijn invloed en aanwezigheid flink opschroeven. Al tijdens Obama werd er gewaarschuwd voor het gevaar dat Amerika in een moeras wordt gezogen (mission creep), onder Trump wordt het werkelijkheid. Onder Obama begonnen de wapentransporten naar rebellen en jihadisten, de luchtaanvallen op IS en verschenen de eerste commando’s op Syrische bodem. Onder Trump is Amerika bezig om permanente militaire bases op te zetten in Noord-Syrië en worden er aanvallen op het Syrische leger voorbereid voor het geval dat er opnieuw chemische wapens worden gebruikt.