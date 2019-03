Na de wapenstilstand komt nu vrede in zicht tussen de VS en China

China zou hebben toegezegd om invoertarieven en andere beperkingen op Amerikaanse landbouwproducten, chemicaliën en auto’s terug te draaien. De VS zouden in ruil daarvoor de meeste, of alle, invoerheffingen schrappen die het vorig jaar heeft ingesteld om China de duimschroeven aan te draaien.

Lees verder na de advertentie

Als onderdeel van de deal belooft China de toegang tot de Chinese markt voor Amerikaanse bedrijven te verbeteren. Amerikaanse autobouwers in China moeten tot dusver bijvoorbeeld samenwerken met Chinese partners. Volgens Trump steelt China via dat soort constructies intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven. Ook zou China de invoerheffingen voor Amerikaanse auto’s willen verlagen.

Vloeibaar gas De Chinese belofte om meer Amerikaanse goederen te gaan kopen, is een tactiek die het goed doet bij Trump. Hij stoort zich enorm aan het grote handelstekort dat de VS met China hebben: Amerika verkoopt veel minder aan China dan omgekeerd. China zou nu bijvoorbeeld beloven om voor 18 miljard dollar (bijna 16 miljard euro) aan vloeibaar gas af te nemen. Het plan is dat beide presidenten elkaar eind maart in de VS gaan ontmoeten om de overeenkomst te bezegelen. China heeft in het verleden vaker beloftes gedaan, die in de praktijk weinig betekenden Maar ze zijn er nog niet. Trump neemt naar verwachting geen genoegen met toezeggingen van China, hij wil harde afspraken. China heeft in het verleden vaker beloftes gedaan, die in de praktijk weinig betekenden. Dat Trump vorige week is weggelopen bij het topoverleg met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un laat zien dat hij niet zomaar zijn handtekening zet, zeggen Amerikaanse functionarissen tegen de Wall Street Journal. Maar ze vrezen ook dat China denkt dat Trump juist door die mislukking wanhopig op zoek is naar een overwinning.

Onzekerheid Amerika heeft vorig jaar invoerheffingen ingesteld op zo’n 250 miljard dollar aan Chinese producten. Omgekeerd heeft China invoer vanuit de VS ter waarde van 110 miljard dollar belast met heffingen. Hun handelsconflict heeft internationale productielijnen van bedrijven verstoord. De onzekerheid zorgt er onder meer voor dat bedrijven hun investeringen uitstellen. Het conflict is een belangrijke factor bij het afkoelen van de wereldeconomie. In december vorig jaar besloten de presidenten Trump en Xi Jinping tijdens een etentje in Buenos Aires tot een wapenstilstand. Die zou tot 1 maart duren, maar is onlangs verlengd, vanwege de voortgang in gesprekken.

Lees ook: