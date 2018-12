Na de VS erkent ook Australië West-Jeruzalem als hoofdstad Israël

In een toespraak voor het Sydney Institute, een privaat gefinancierde denktank, zei Morrison dat hij ook van plan is een toekomstige Palestijnse staat te erkennen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Hij zal dat doen zodra een tweestatenoplossing bereikt is, die het zeventig jaar durende conflict moet beëindigen.

Lees verder na de advertentie