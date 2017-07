Na de vroegere boterberg komt nu de boterschaarste

De Franse bakkers spreken al van een grote crisis en het Deense zuivelconcern Arla voorspelt tekorten voor de komende kerstperiode. Boter - in Europa tot voor kort vooral bekend van de berg die er altijd van in voorraad lag - lijkt niet aan te slepen. Op korte termijn zal daar weinig verandering in komen.

In een jaar tijd is de prijs van boter in Europa zo'n beetje verdubbeld. Tegelijkertijd zijn de pakhuizen die de Europese Unie een paar jaar geleden nog vulde alweer leeg. Eind mei lag er nog 1369 ton boter opgeslagen, een daling van 99 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen lag er nog bijna 100.000 ton te wachten op betere tijden.

Het botertekort is een van de kenmerken van de snel veranderde markt voor melk en melkproducten. De sector sloot 2016 af als het jaar met een van de laagste gemiddelde prijzen voor melk in de recente geschiedenis. Alleen 2009 was slechter, zo bleek onlangs uit een vergelijking van brancheorganisatie LTO.

Gemiddeld kregen boeren in 2016 iets meer dan 28 cent per kilo melk. Vooral de zomermaanden waren slecht, toen marktleider FrieslandCampina 25 cent betaalde. Maar richting het einde van het jaar liep de prijs al snel op: in december lag de zogenoemde garantieprijs al op 37,5 cent, net iets meer dan de huidige 37,25 cent.

Het belangrijkste alternatief voor de verwerking van melk in boter en melkpoeder is de productie van kaas. Daarvan zijn de prijzen ook hoog. Zo hoog zelfs dat het nog altijd lucratiever is om kaas te maken, ondanks de almaar stijgende prijzen van boter. Of dat nog lang zo blijft is de vraag: weipoeder, het restproduct bij het maken van kaas, daalt in prijs.

Onlangs verkocht Europa nog 100 ton melkpoeder uit voorraad, zeer tegen de zin van branchevereniging Dutch Dairymen Board die vindt dat de verkoop de melkprijzen nodeloos onder druk zet. Overigens is de verkochte hoeveelheid melkpoeder een fractie van de circa 350.000 ton die eerder uit de markt werd gehaald en nog in de pakhuizen ligt.

De snel stijgende prijzen voor boter leiden nog niet tot een navenante stijging van de productie. Dat heeft onder andere te maken met de prijzen voor melkpoeder, het belangrijkste restproduct dat overblijft bij de productie van boter uit melk. De prijs van magere melkpoeder is juist erg laag. Bovendien liggen de Europese pakhuizen nog wel vol met melkpoeder, waardoor er voorlopig hoop is op stijgende prijzen.

Vraag en aanbod

De hoge prijzen voor melkproducten komen na een periode waarin - vooral in Europa - de melkproductie is ingedamd na jarenlange overschotten. De afschaffing van het melkquotum in 2015 zorgde in eerste instantie voor een flinke toename in melkproductie, al snel gevolg door grote problemen voor melkveehouders wereldwijd. In 2016 daalde de melkproductie van de vijf grootste afzetters - Europa, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië en Argentinië - voor het eerst in jaren licht. Tegelijkertijd blijft de wereldwijde vraag naar melk stijgen, voornamelijk onder invloed van China.

Een extra probleem voor de productie van boter is dat het vetgehalte in melk de afgelopen jaren is gedaald, omdat boeren overgestapt zijn op goedkoper voer. Traditioneel melken de meeste boeren bovendien zogenoemde Holstein-koeien, die van zichzelf al relatief lage vetpercentages geven. Veranderingen in productie - in omvang en kwaliteit - kosten veel tijd omdat boeren maar langzaam veranderingen kunnen doorvoeren.

Terwijl het aanbod beperkt is, stijgt de vraag naar boter de laatste jaren juist weer. Na een jarenlange gestage daling is echte boter weer in trek, terwijl de margarine en halvarine die eerder populair waren op hun retour zijn. Onder andere de trend om natuurlijk te eten en de recente populariteit van het thuis bakken dragen daaraan bij.