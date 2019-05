Na de val van het kalifaat zijn meer Nederlandse jihadgangers opgedoken

Waar de Nederlanders die onlangs in het kamp verschenen daarvoor verbleven, is niet precies bekend. De val van het kalifaat zorgde voor veel bewegingen bij de Nederlandse uitreizigers. Minder dan de helft van de in aanvankelijk driehonderd Nederlandse jihadisten bevindt zich nog ergens in Syrië: 135 in totaal. Daarvan zitten er dus vijftig in kampen. Dertig zijn er nog aangesloten bij een - vooral aan Al-Qaida gelieerde - jihadistische groepering in Noordwest-Syrië. Dat is nog maar tien procent van de Nederlanders die de afgelopen jaren vertrokken.

Lees verder na de advertentie

Van de rest van de groep is een aanzienlijk deel gesneuveld: negentig in totaal. Zestig wisten terug te keren en nog eens twintig Syriëgangers zitten inmiddels in Turkije.

In Nederland berecht Het is onduidelijk wat er met de Nederlanders in de Koerdische kampen gaat gebeuren. De Koerden hebben eerder aangegeven hen best aan de Nederlandse autoriteit te willen overdragen. Maar tot nu toe blijft het kabinet op het standpunt dat uitreizigers niet geholpen worden bij hun terugkeer, behalve als ze zelf een Nederlands consulaat in de regio weten te bereiken. Wel zegt minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid te onderzoeken of een handvol vrouwen en hun kinderen uit de kampen gehaald kunnen worden. De rechtbank heeft daarom gevraagd, zodat de vrouwen in Nederland berecht kunnen worden. De AIVD gaat ervan uit dat er in totaal tweehonderd kinderen met één of twee Nederlandse ouders in Syrië zitten. Al is dat vooral een schatting. “Het blijft lastig signalen van zwangerschappen en geboorten in het strijdgebied op te vangen of te bevestigen, vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd", aldus de dienst.

Lees ook:

Hoogleraar terrorisme: ‘Haal strijders actief en gecontroleerd terug naar Nederland’ Edwin Bakker maakt zich zorgen over de manier waarop de Nederlandse politiek omgaat met de strijders die in Syrië en Irak verblijven. De AIVD houdt ze weliswaar in de gaten, maar het is beter om deze groep actief en gecontroleerd terug naar Nederland te halen, vindt hij.