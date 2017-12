Na de Spaanse zon is Wüst weer fit en fris

Zo, zullen we maar beginnen, klinkt het in de hoek. Ireen Wüst is niet van het wachten, wil zo snel mogelijk de persconferentie hebben gehad.

Je kan zeggen dat het typisch Wüst is. Een beetje star, af en toe een beetje nukkig. En toch klinkt ze op het persmoment van haar team JustLease voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) een stuk opgewekter dan tijdens de wereldbekers aan het begin van het seizoen.

Het is nu iets meer dan een maand nadat Wüst (31) de wereldbekerwedstrijd in Stavanger voortijdig afbrak, omdat ze niet fit was. Een beklemde zenuw in de buikstreek hinderde haar zodanig dat ze niet kon rijden. Ze ging compenseren en zodoende kreeg ze ook last van haar enkel en kuitbeen.

Na Stavanger werd ze nog derde op de drie kilometer in Calgary. Het was de enige medaille die ze dit voorseizoen haalde, het enige tastbare bewijs dat het toch niet zo slecht ging. Maar ook in Calgary zei ze wedstrijden af. De blessure bleef haar dwarszitten.

Zestigplussers

Na Calgary vloog ze door naar Tenerife. Ze rustte een week uit in de zon. Een geijkte methode: Wüst is vaak goed na haar zonnekuur. Ze geniet van Spanje, daar 'waar het leven kalm gaat'. "Tussen de zestigplussers is het fijn. Het tempo is rustig. Ik vind het fietsen in de zon fijn, in korte broek en met korte mouwen. We hebben een rondje met een mooie beklimming, met in de verte het dorpje en de zee. Het ruimt op. Ook mentaal."

Voor het eerst was ze dit jaar conditioneel en qua kracht beter dan ze kon laten zien, vertelt ze in het hotel in Oranjewoud, waar het team verblijft. Alleen dan moet 'alles het wel doen'. "Er was geen paniek, ik zat er wel bij. Pakte nog een podiumplek. En ik ben er nog nooit geweest in november."

In Spanje kon ze de 'schaatsbelasting' van dat been afhalen. Het ging om fietsen, niet schaatsen. "Frisse beentjes gekweekt."