Na de perfecte race de hamvraag voor Kromowidjojo: doorgaan of stoppen?

In 2012 zwom ze vlak voor de Spelen van Londen 52,75 seconden op de 100 vrij. Vijf jaar later duikt Kromowidjojo in de WK-finale in Boedapest eindelijk weer onder de 53 seconden: 52,78. Ze heeft er engelengeduld voor nodig gehad.

“Goede opbouw, goede slaglengte, vlakke race”, somt Kromowidjojo stralend op. “De start was goed, finish was goed. Meestal denk ik dat er iets nog beter kan. Maar voor nu kan ik echt geen punten bedenken. Dit was echt een super goede tijd. Alleen balen dat je daarmee niet op het podium komt.”

Met de toptijd waar ze lang naar op zoek is geweest werd ze vijfde in een finale waarin topfavoriet Sarah Sjöström bezweek onder de druk en de Amerikaanse Simone Manuel na het olympisch goud nu ook WK-goud pakte.

Sjöström was veel te enthousiast geweest. De 23-jarige Zweedse die eerder in de week een waanzinnig wereldrecord zwom, begroette het publiek uitgebreid toen ze het bad in kwam. Maar toen ze het water in dook vergat ze dat zuurstof niet kan ontbreken is bij het neerzetten van een topprestatie. Ze ging veel te hard af, ademde pas na dertig meter en stortte daarna in elkaar. Ze moest met 52,31, mijlenver weg van haar wereldrecord van 51,71, genoegen nemen met zilver. “Een beetje dom”, aldus Kromowidjojo. “Maar dat weet Sarah ook wel.” Manuel werd wereldkampioen in 52,27.

Kromowidjojo leerde om haar geluk niet te laten bepalen door resultaten in het bad.

Het zwemmen van een race uit het boekje was voor Kromowidjojo een belangrijk doel geworden om gemotiveerd te blijven nadat ze achterop raakte in het veld op de 100 vrij. Ze wilde harder zwemmen dan ooit, of het nou een medaille op zou leveren of niet.

In 2013 zette de Australische Cate Campbell een nieuwe standaard neer op de 100 vrij door wereldkampioen te worden in 52,34. Vorig jaar zwom ze het oude wereldrecord van Britta Steffen uit de boeken met 52,06.

Vervolgens dook Sjöström deze week met 51,71 voor het eerst onder de 52 seconden. Terwijl de rest van de wereld harder ging, worstelde Kromowidjojo met coachwisselingen, motivatieproblemen en een verbroken relatie.

Hamvraag Ze stelde nieuwe doelen, haalbare doelen. De perfecte race was daar één van. Voor die tijd zou ze niet stoppen. De hamvraag is nu dus: gaat ze door met zwemmen? Kromowidjojo gaat daar na de WK en drie wereldbekerwedstrijden die ze nog op haar programma heeft staan, over nadenken tijdens haar vakantie. "Het moet goed voelen. Niet in het water, maar hier", terwijl ze op haar borst klopt. "Je moet bedenken of je het waard vind om er nog weer voor te gaan. Dat zit niet alleen in elke dag je ding doen in de training, maar wil je er ook alles voor laten in je leven?" Haar voormalige coach Jacco Verhaeren denkt dat zijn oude pupil het in zich heeft om een medaille te winnen op de Spelen in Tokio. Hij hoopt dat ze door gaat. "Maar dan moet ze er wel voor de volle honderd procent voor gaan." "Ik heb niets te mekkeren." Dan, met een lach: "Op uitzondering van die vijfde plek dan." Ranomi Kromowidjojo

Geluk Maar ze ging door en had plezier. Kromowidjojo leerde om haar geluk niet te laten bepalen door resultaten in het bad. Gesetteld met marathonzwemmer Ferry Weertman, die sowieso door wil tot Tokio, is ze helemaal gelukkig in Eindhoven. Maar het feit dat haar vriend, de kersverse wereldkampioen op de 10 kilometer, nog door wil tot Tokio wil Kromowidjojo geen rol laten spelen in haar eigen keuze. Het stel heeft het daar na Rio wel over gehad. “Het is natuurlijk lekker als je allebei hetzelfde leven en dezelfde planning hebt. Maar je moet dit leven niet uit gemakzucht leven, omdat je niets anders kent. De beslissing moet echt uit mezelf komen. Het moet nog goed voelen.” Een opoffering is het zwemmen naar eigen zeggen nooit geweest. Het is haar passie waar ze haar beroep van heeft gemaakt. In dat beroep is ze gelukkig. “Ik heb niets te mekkeren.” Dan, met een lach: “Op uitzondering van die vijfde plek dan.”

