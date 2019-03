Na de nederlaag tegen AZ staat Ajax plotseling vijf punten achter op PSV

Daar sta je dan als Ajacieden, als trainer ervan ook, of daar zit je gehurkt op het gras, peinzend in de Hollandse provincie. Gejubeld hadden ze in Madrid, geprezen waren ze in Europa. Maar wat koop je voor al die lof, als er aan het einde van de rit geen prijs blinkt?

Juist in de laatste speelronde voor de topper tegen PSV, over twee weken, liet Ajax het lelijk afweten in Alkmaar, waar AZ gisteren een zeldzame 1-0 zege boekte en het volk in jubel uitbarstte. Aanvoerder De Ligt zei dat ze, de Ajacieden, zichzelf niet waren. Dat AZ feller was. Ja, AZ was feller, maar dat zeker niet alleen. Het speelde tactisch sterk en vasthoudend en troefde zo met de eerste zege op Ajax sinds 2013 eindelijk weer eens een topclub af.

Of dat ze denken dat dat het is. Het is gauw gezegd door goede voetballers. Als ze de bal regelmatig niet naar een speler van de eigen kleur spelen, zoals de Ajacieden gisteren vooral in de eerste helft deden, denken ze dat ze zichzelf niet zijn – en daarmee zou dan de kous af zijn. Maar misschien waren ze op een bepaalde manier juist wél zichzelf: volhardend in argeloosheid, niet bijsturend, zichzelf corrigerend als de tegenstander zijn zaakjes op orde blijkt te hebben.

Vijf punten staat Ajax nu achter op PSV, drie meer dan bij de hervatting van de competitie in januari. Weg is al helemaal het psychologische voordeel dat Ajax zich leek te mogen toedichten. De panelen leken te verschuiven, deels door de voorspoed in Europa, maar zeker ook door haperingen bij PSV. Maar het kan bij de beste voetballers van het land dus gebeuren dat ze in misschien wel de meest cruciale fase van de competitie zichzelf niet zijn.

Strijdplan

AZ deed het slim. Het ving Ajax over het algemeen met redelijk gesloten linies op, op een vaak smalle strook van het veld waarop Ajax zich inderdaad slordig toonde. Trainer Van den Brom had zijn spelers voorts opgedragen meer de lange bal op spits Seuntjens te spelen om zo het risico van foutjes in de opbouw te vermijden. Er kan oeverloos over worden gesproken, maar zo ingewikkeld is voetbal niet. Het was geen ingenieus strijdplan, maar het werkte prima, niet het minst ook doordat middenvelders als Maher en Til zich een slag in de rondte wilden lopen.

Hier zat een trainer die geloofde in de uitgedokterde lijnen, die zijn spelers daar misschien wel te veel in had laten geloven

Ajax legde het af op felheid, gedrevenheid, maar niets van zulke woorden klonk na afloop uit de mond van trainer Ten Hag. Hij zei in een uitvoerig betoog dat zijn speelplan in duigen was gevallen door het vroege uitvallen van de geblesseerde Ziyech. Dat speelplan was gebaseerd op wat de ‘Europese variant’ is gaan heten, de opstelling in Europa met Tadic in de spits. Hij zou het zwervend de stramme Vlaar en Koopmeiners in het centrum van AZ moeilijk kunnen maken, en die vlieger zou dan na de entree van Dolberg, een echte spits, niet meer hebben kunnen opgaan.

In theorie mag het kloppen, maar dat kan tevens een probleem zijn: te veel theorie, geen improvisatievermogen. De wedstrijdanalyse van Ten Hag was een vrij onwezenlijke. Het was een aantrekkelijke wedstrijd geweest met veel kansen en mogelijkheden, de meeste voor AZ, maar de trainer van Ajax sprak erover in tactische spinsels.

Hier zat een trainer die geloofde in de uitgedokterde lijnen, die zijn spelers daar misschien wel te veel in had laten geloven – Ajacieden die daar ook graag in geloven, dat het op hun manier zal gaan.

AZ trok zich vaak terug, Ajax speelde dan omzichtig en omstandig, met de middenvelders Schöne en De Jong afwisselend als opbouwers in of tegen hun verdediging. Het is de nieuwe mode die tot een steriel spel van schuiven kan leiden, als de tegenstander de ruimtes afsluit, zoals AZ dat deed. De daarvoor toch in de eerste plaats aangewezen De Jong was niet in staat iets open te breken. Allengs vaker zocht hij zijn heil in boogballetjes naar de voorste lijn: het oogt aardig, maar een medespeler kan er weinig tot niets mee.