Na de Gouden Eeuw was er in Amsterdam de eerste vastgoedbubbel

In 1713 begonnen de huizenprijzen in Amsterdam aan een forse klim; ze verdubbelden in 25 jaar. En in de elf jaren daarna halveerden ze weer, terug naar het niveau waarop ze begonnen. Het is de eerste vastgoedbubbel in de Nederlandse geschiedenis, zegt de Maastrichtse econoom Matthijs Korevaar.

Obligaties voor de oorlog

Het begin van de bubbel is zo scherp te markeren, omdat hij een duidelijke oorzaak had. De Republiek der Nederlanden had zich na de dood van de Spaanse koning Karel II gemengd in de strijd om de nieuwe machtsverdeling in Europa. Voor die oorlogvoering had de Republiek zich diep in de schulden gestoken, middels de uitgifte van staatsobligaties. In 1713 werd besloten daarmee te stoppen.

Veel van dat kapitaal zocht zijn heil in vastgoed, en Amsterdam was veruit de belangrijkste vastgoedmarkt

Gevolg was dat investeerders in de Republiek hun belangrijkste beleggingsmogelijkheid zagen wegvallen. De staatsobligaties waren geliefd; ze leverden niet al te veel rendement op, maar werden gegarandeerd terugbetaald. Nu de Republiek stopte met uitgifte van nieuwe obligaties, kwamen de beleggers met een overschot aan cash te zitten en een honger naar rendement. Veel van dat kapitaal zocht zijn heil in vastgoed, en Amsterdam was veruit de belangrijkste vastgoedmarkt. “Het is hetzelfde als wat we vandaag zien”, zegt Korevaar, “Op zoek naar rendement vloeit er veel geld in vastgoed, en jaagt daar de prijzen op.”

Korevaar, die over een jaar in Maastricht op dit onderzoek hoopt te promoveren, kon ’s lands eerste vastgoedbubbel op het spoor komen, doordat vastgoedtransacties werden geregistreerd, en doordat die registratie bijna compleet bewaard is gebleven.