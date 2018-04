Na de financiële crisis is er de bitcoin, dus het blijft spannend bij de AFM

Wie denkt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het een aantal jaar na de kredietcrisis niet meer zo druk heeft, komt bedrogen uit. Crowdfunding, cryptovaluta en gerobotiseerde adviezen maakten 2017 voor de toezichthouder tot een spannend jaar.

Dat zei voorzitter Merel van Vroonhoven gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van de AFM. De toezichthouder gaf voor de eerste keer in zijn vijftienjarig bestaan een kijkje in de keuken. Met drie casussen schetste de AFM zijn dagelijkse gang van zaken.

Neem de opkomst van cryptovaluta. De hype rond de bitcoin, die in 2017 in waarde omhoogschoot van 1000 euro tot boven de 15.000 euro, hield toezichthouders wereldwijd bezig. De AFM waarschuwde consumenten een aantal keer voorzichtig te zijn met investeringen in de cryptowereld. De kans om veel geld te verliezen zou groot zijn.

Vergrootglas

En inderdaad, de bubbel knapte en de bitcoin is weer flink in waarde gedaald. Net als andere cryptomunten. Maar volgens de AFM hebben de forse waardedalingen geen effect op de reële economie. De meeste Nederlandse investeerders staken minder dan 1000 euro in de virtuele munten, blijkt uit onderzoek in opdracht van de AFM. Slechts 1 procent van hen komt serieus in de problemen als de markt helemaal crasht.

Hoewel een groot deel van de cryptowereld zich buiten de reikwijdte van de AFM afspeelt, bekijkt de toezichthouder ontwikkelingen met de virtuele munten met een vergrootglas. "Het is de grootste ongereguleerde markt ter wereld waarin malafide handel de bonafide markt overstijgt. Gelukkig hebben Nederlanders zich niet gek laten maken", zegt Lars van de Ven, specialist bij de AFM.

De opkomst van de bitcoin en zo'n 1500 andere munten is volgens de AFM het gevolg van drie financiële trends: een lage rente, toenemende digitalisering en internationalisering. Geld beweegt zich gemakkelijker over landsgrenzen nu financiële producten overal via het internet te verkrijgen zijn.

Van Vroonhoven gebruikte de presentatie van het jaarverslag om nogmaals op te roepen tot verdere samenwerking tussen Europese toezichthouders. Volgens de voorzitter is het uitwisselen van data essentieel voor goed toezicht.