Na de dood verder als mest voor de tuin? In de staat Washington kan het binnenkort

Overledenen kunnen vanaf mei 2020 hun lichaam in een container laten plaatsen die gevuld is met alfalfa, stro en stukjes hout. Die wordt dan warm door microben in de lucht. Na ongeveer vier weken is het lichaam verworden tot compost. Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden om boerenland te bemesten.

De katholieke kerk in Washington stond niet te springen om het plan: de nieuwe wet zou te weinig respect tonen voor het lichaam van de overledene. Maar voorstanders vinden het een mooi, groen alternatief voor traditionele methodes. Cremeren is namelijk niet klimaat- en milieuvriendelijk. Het produceert een CO2-uitstoot die ongeveer gelijkstaat aan een maand energieverbruik. Voor het ter aarde bestellen van grafkisten is in grote steden steeds minder ruimte.

