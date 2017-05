Na de aanslag in Kaboel: moeten westerse militairen blijven of niet?

In de drukke ochtendspits van de Afghaanse hoofdstad klonk woensdag om half negen een luide explosie, waarna een kolom van rook en stof zich over de wijde omgeving verspreidde. Het is nog een raadsel hoe een vrachtwagen met explosieven zich zo diep in de zwaarbewaakte ambassadewijk van Kaboel kon begeven.

De zelfmoordaanslag kostte zeker 90 levens en meer dan 400 gewonden, aldus de Afghaanse regering. De straten in de ambassadewijk zijn afgeschermd met drie meter hoge muren om schade van explosies te beperken. Toch richtten de aanslag er een ravage aan. Van de Duitse ambassade staat alleen het karkas nog overeind. Ook de ambassades van China, Turkije, Japan en India raakten beschadigd. Een beveiliger van de Duitse ambassade overleed en medewerkers van diverse ambassades raakten gewond.

Doelwit

Het eigenlijke doelwit is nog niet bekend. De moedjahedien van het Islamitisch Emiraat, ofwel de Taliban, ontkenden betrokkenheid. Zij hebben eind april hun jaarlijkse lenteoffensief ingezet. Concurrent IS pleegde de afgelopen maanden al vaker zware aanslagen in de hoofdstad. Begin mei stierven daardoor acht buitenlandse militairen, in maart kwamen bij een IS-aanval op een militair hospitaal 50 mensen om.

Was het doelwit soms het iets verderop gelegen hoofdkwartier van de Navo-missie? Of toch de Duitse ambassade? Met 980 militairen is Duitsland na de VS (ruim 9000) een van de grootste troepenleveranciers van de missie. De Navo overlegt momenteel over de inzet van 5000 extra militairen om de oprukkende islamisten in het land het hoofd te bieden.

Toen de VS in 2014 bij het einde van de Isaf-missie (Navo) hun meeste troepen terugtrokken, en in 2015 officieel trainingsmissie Resolute Support begon, is de veiligheidssituatie in Afghanistan sterk verslechterd. Vorig jaar nam het aantal aanslagen fors toe en raakten 583.000 burgers ontheemd, het hoogste aantal sinds het begin van de telling, in 2008.

Het moreel in het Afghaanse leger is toch al laag, schietschijf zijn wil niemand

Ook sneuvelden vorig jaar 6800 Afghaanse agenten en militairen. Het moreel in het leger is toch al laag, schietschijf zijn wil niemand. Westerse landen staan nu voor een dilemma: vertrekken, zoals veel Duitse krantenlezers na de aanslag schreven? Dan zijn alle inspanningen en verliezen van de afgelopen vijftien jaar voor niets geweest; de regering van president Ashraf Ghani kan geen standhouden tegen de extremisten. Meisjes en vrouwen kunnen hun minimale leefruimte definitief verliezen, de klok gaat terug richting Middeleeuwen en het terrorisme zal toenemen. Het alternatief is meer militairen en geld sturen, wat eerder matige resultaten opleverde.

Begin mei sprak Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg over het verzoek om duizenden extra militairen te sturen, omdat de huidige 13.450 de situatie niet aankunnen. Nu is het doel: trainen en adviseren op de Afghaanse hoofdkwartieren. Maar er zouden ook troepen voor training op het slagveld komen. Eind juni neemt de Navo hierover een besluit.

Een vliegtuig met afgewezen Afghaanse asielzoekers kon niet uit Frankfurt opstijgen omdat de ambassade de uitzetting niet kon afwikkelen, aldus Berlijn. De Bondsrepubliek wijst de helft van de Afghaanse asielvragen af.