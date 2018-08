Na auto's nu ook steppen en deelfietsen bij Uber

Wie vandaag Uber zegt, zegt taxi's. Dat moet morgen en overmorgen anders zijn. Want Uber Technologies Inc. draait met verlies en zoekt naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Deze week maakte topman Dara Khosrowshahi in de Financial Times bekend dat Uber haar activiteiten met deelfietsen en elektrische steps gaat uitbreiden.

Met het toevoegen van steeds meer diensten op wielen, lijkt Uber nu serieus werk te maken van het streven om 'een ultiem platform voor mobiliteit' te worden.

Verlies Khosrowshahi denkt dat kortere afstanden op de langere termijn meer opleveren. En winst is wat Uber nodig heeft. De Amerikaanse onderneming, die wereldwijd opereert, is al tijden zwaar verliesgevend. Vorig jaar sloot Uber af met een verlies van 4,5 miljard dollar. Wel meldt het bedrijf de laatste kwartalen een sterke omzetstijging. Uber wil volgend jaar naar de beurs. Vooruitlopend op die langverwachte beursgang zei Khosrowshahi dat "beleggers zich ervan bewust moeten zijn dat kortetermijnverliezen noodzakelijk zijn om doelstellingen op langere termijn te bereiken". "Hoe de financiële positie van Uber precies is, valt moeilijk in te schatten", zegt Martijn Arets, onderzoeker Platform Economie aan de Universiteit Utrecht. "Het is een betrekkelijk jong bedrijf, dat eerst grote investeringen moet doen om uiteindelijk winstgevend te worden." Wie naar de beurs wil, moet immers laten zien waar het naartoe gaat

Sterkere positie Arets denkt daarom niet dat Ubers koersverlegging een noodsprong is: "Het is meer een onvermijdelijke stap dat Uber zich nu ook gaat toeleggen op deelfietsen en elektrische steps. Wie naar de beurs wil, moet immers laten zien waar het naartoe gaat. Door een breder aanbod in de app maak je je positie sterker." Op de markt voor deelfietsen en steps is - ook in fietsland Nederland - nog genoeg ruimte, denkt Arets: "Het gegeven dat zoveel partijen daar brood in zien, zegt al dat er kennelijk een flinke markt voor is." Ubers blik op tweewielers onderstreept dat de groei van de taximarkt, met name in de grote steden, wereldwijd wel bereikt is. Door de komst van apps als Uber zagen steden als New York het aantal taxi's dusdanig toenemen dat nieuwe regels nu paal en perk stellen aan een verdere groei. Arets: "Dat taximodel is heel kwetsbaar. De concurrentie is groot, de markt lokaal en de unieke waarde van Uber is makkelijk te kopiëren. Klanten en chauffeurs stappen zo over naar een andere aanbieder." Uber speelde al in op de veranderde marktfocus door op verschillende continenten de eigen taxi-activiteiten te verkopen aan lokale concurrenten, in ruil voor aandelen in die partijen.

Hobbels Topman Khosrowshahi lijkt nu vooral aan te sturen op expansie in de breedte. Het streven om van Uber een 'ultiem platform voor mobiliteit' te maken gaat, op zijn zachtst gezegd, over een weg vol hobbels. Vrijwel elk Uber-initiatief gaat gepaard met problemen. Zo zouden investeerders in Uber, vanwege de aanhoudende verliezen, af willen van de bedrijfstak die zich bezighoudt met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Sinds een dodelijk ongeval met een zelfsturende Uber-auto in maart, zou ook de top van Uber verdeeld zijn over de toekomst van autonoom rijden. Arets: "Ik verwacht niet dat Uber de ontwikkeling van eigen zelfrijdende auto's doorzet. Met de beursgang in het vizier is dit een te kostbaar project dat op korte termijn weinig uniek resultaat zal boeken. Daarnaast zijn er spelers op de markt als Google die een enorme voorsprong én focus hebben waar Uber nooit tegenop zal kunnen." De taxi- en maaltijdbezorgdiensten van Uber kregen wereldwijd te maken met taxi-oorlogen, hackers die de gegevens van tienduizenden chauffeurs stalen en rechtszaken, bedreigingen en protestdemonstraties over lonen en arbeidsomstandigheden van Uber-medewerkers. En dan werd vorige zomer ook nog oprichter en topman Kalanick de wacht aangezegd wegens beschuldigingen van seksuele intimidatie en wangedrag op de werkvloer onder zijn bewind. Soms is het de moeite waard om veldslagen te verliezen om oorlogen te winnen De nieuwe topman houdt de moed er desondanks in. "Soms is het de moeite waard om veldslagen te verliezen om oorlogen te winnen", zegt hij in de Financial Times. De woordvoerder van het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam wilde maandag geen commentaar geven over de koers van het bedrijf.