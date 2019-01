Na achttien jaar oorlog bereiken VS en Taliban ontwerp-vredesakkoord

Een deal tussen Amerika en de Taliban, twee gezworen vijanden, is binnen handbereik. Dat beweert althans de Amerikaanse speciaal gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, tegenover The New York Times. Er zou een concept-deal op tafel liggen, waarvan alleen nog maar de details moeten worden ingevuld.

“De Taliban hebben verklaard, tot onze tevredenheid, dat zij het nodige zullen doen om te voorkomen dat Afghanistan ooit nog een uitvalsbasis wordt voor terreurbewegingen of terroristen”, aldus Khalilzad.

In ruil voor die toezegging vertrekt Amerika na zeventien jaar uit Afghanistan. De volledige terugtrekking zou over achttien maanden moeten plaatsvinden.

De uitspraak van de gezant doet het voorkomen alsof de Taliban zijn gezwicht voor de eisen van Washington, maar in werkelijkheid zijn de Taliban de grote winnaar van de gesprekken. De Taliban weigerden tot op heden te praten met de Afghaanse regering, die zij beschouwen als een marionet van Amerika. Ze wilden alleen direct praten met de VS. Die plek aan de onderhandelingstafel hebben ze nu.

De Amerikaanse Speciale Gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalizad, zegt dat er een concept-deal is bereikt met de Taliban. © AFP

En de islamistische beweging zal ook krijgen wat ze wil, want het vertrek van Amerika uit Afghanistan is onontkoombaar. Omgekeerd zijn de eisen die de Amerikanen aan de Taliban stellen nauwelijks afdwingbaar. Zo moeten de Taliban er na een Amerikaans vertrek voor zorgen dat Al-Qaida en Islamitische Staat geen voet aan de grond krijgen in Afghanistan. Maar zonder de 14.000 Amerikaanse militairen die nu in het land zijn, kan de Taliban daar moeilijk toe gedwongen worden.

Qatar De volgende gespreksronde is volgende maand en zal, net als nu, worden gehouden in Qatar. Het rijke oliestaatje heeft goede banden met zowel de Taliban als Amerika, en treedt op als bemiddelaar. Daar zullen de Amerikanen en de Taliban praten over de wijze over de invulling van de terugtrekking. De Amerikanen willen een staakt-het-vuren in Afghanistan en dan pas vertrekken. De Taliban willen eerst dat de Amerikanen vertrekken voordat er een staakt-het-vuren komt. De volgorde is van groot politiek belang: de Amerikanen willen allereerst een staakt-het-vuren, omdat hun vertrek anders lijkt op een aftocht. De Taliban willen eerst een Amerikaans vertrek, om daarmee de overwinning op de supermacht te claimen. Intussen rukken de Taliban hard op. De islamisten hebben al ongeveer de helft van het land in handen en de aanvallen op de regeringstroepen gaan onverminderd door. Vorige week maakte de Afghaanse president Abdullah Ghani bekend dat er sinds zijn aantreden in 2014 al meer dan 45.000 veiligheidstroepen zijn gedood door de Taliban. Ghani probeerde maandag de Afghaanse bevolking gerust te stellen over de gesprekken tussen de Taliban en Amerika. Zijn regering ziet het niet zitten om de macht met de Taliban te moeten delen, als de Amerikanen vertrokken zijn. Hij sprak maandag een aantal uren met de Amerikaanse gezant over de situatie. Volgens Ghani wordt zijn regering nauw betrokken bij een toekomstige deal, en zal die er alles aan doen om ‘vrede te bereiken en om een mogelijke ramp te voorkomen.’

ACHTTIEN JAAR AFGHANISTAN Oktober 2001

De Amerikanen vallen Afghanistan binnen. December 2009

President Obama stuurt 30.000 extra militairen naar Afghanistan, en belooft te beginnen met terugtrekking in 2011. Januari 2019

Amerikanen voeren onderhandelingen met de Taliban in Qatar. Februari 2019

Amerika begint aan een tweede gespreksronde met de Taliban over terugtrekking.

