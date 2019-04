Na acht jaar begint de grote schoonmaak in de kerncentrale van Fukushima

In de kerncentrale van Fukushima is een begin gemaakt met een grote klus: het opruimen van de brandstofstaven. De operatie moet ervoor zorgen dat de belangrijkste bron van de straling in de centrale, die acht jaar geleden werd verwoest door een aardbeving en een tsunami, wordt weggenomen.

Een probleem is dat de straling van de staven zo intens is, dat veel apparatuur die in de buurt komt, het snel begeeft

Technici van Tepco, het elektriciteitsbedrijf dat eigenaar is van de centrale, voeren de werkzaamheden op afstand uit. Op 500 meter van de reactor bedienen ze apparatuur die de brandstofstaven van verrijkt uranium weghalen uit een open koelbassin waarin ze tot nu toe bewaard werden. Met een kraan worden de staven onder water in een afgesloten vat gestopt.

Tsunami Het afvoeren van de staven begint in reactor 3, waarvan het bassin relatief ongeschonden bleef bij de aardbeving en de tsunami van maart 2011. Die natuurramp beschadigde de kerncentrale zodanig dat er explosies plaatsvonden. Sindsdien ligt de centrale stil, maar afval op het terrein en de staven zorgen nog altijd voor hoge stralingsniveaus. In 2014 is wel een aantal staven verwijderd uit reactor 4, die niet in gebruik was tijdens de tsunami. Koelbassin van een van de Fukushima-reactoren die nu schoon worden gemaakt. © EPA In totaal zijn er nog 566 brandstofstaven in reactor 3 van de centrale van Fukushima, gebruikte en ongebruikte, en de werkzaamheden zullen volgens Tepco twee jaar duren. De kans is groot dat het nog langer gaat duren, het verwijderen van de staven is ook al ruim vier jaar uitgesteld. Technische problemen zorgden ervoor dat dit niet eerder kon beginnen. Pas in 2023 wordt begonnen met de verwijdering uit de andere reactoren, daar gaat het om nog eens circa duizend brandstofstaven.

Besmet koelwater Een probleem is dat de straling van de staven zo intens is, dat veel apparatuur die in de buurt komt, het snel begeeft. Als het verwijderen lukt, blijft nog een lastige kwestie over: op de bodem van de reactor ligt brandstof die is gesmolten toen het koelwater was weggespoeld. De technici van Tepco onderzoeken nog de mogelijkheid om die aangekoekte resten te verwijderen. Bij alle werkzaamheden en opslag ontstaat nieuw radioactief koelwater, dat ook opgeslagen moet worden. Het terrein van de kerncentrale staat nu al bijna vol met vaten vol besmet koelwater. Een dag voor het werk begon, bezocht de Japanse premier Shinzo Abe de omgeving van de centrale. “We hebben onze betrokkenheid bij de wederopbouw van Fukushima en Noordoost-Japan opnieuw bevestigd”, aldus Abe. Vorige week gingen voor het eerst sinds de kernramp bewoners van het plaatsje Okuma, naast de centrale, weer terug. Zij waren acht jaar geleden geëvacueerd. Nog geen vijftig van de oorspronkelijke 10.500 inwoners zijn tot nu toe teruggekeerd. Enkele honderden mensen hebben aangegeven dat ze weer naar Okuma willen.

