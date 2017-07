Na 75 jaar komen Marcelin en Francine samen uit de gletsjer

“Dit nieuws geeft mij een diep gevoel van rust”, zegt hun jongste dochter Marceline Udry-Dumoulin (79) in de krant Le Matin. “We zijn ons hele leven bezig geweest hen te zoeken, zonder te stoppen. We dachten dat we hen op een dag de begrafenis konden geven die ze verdienden.”

Lees verder na de advertentie

De politie van het kanton Wallis heeft laten weten dat twee lichamen, met identiteitsbewijzen erbij, vorige week zijn gevonden in de buurt van een skilift bij Les Diablerets, op een hoogte van 2615 meter. De twee, een man en een vrouw in kleding uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, waren bevroren en lagen naast elkaar.

“Ze waren perfect bewaard gebleven in de gletsjer en hun bezittingen waren intact” , zegt directeur Bernhard Tschannen van skistation Glacier 3000. Een DNA-test moet nog wel officieel vaststellen dat het om het echtpaar Dumoulin gaat.

Marcelin Dumoulin, 40 jaar bij zijn verdwijning, was schoenmaker en Francine (37) lerares. Ze lieten vijf zoons en twee dochters na. “Het was de eerste keer dat mijn moeder met hem meeging op zo'n uitstapje”, zegt dochter Marceline. “Ze was steeds zwanger en kon dan niet klimmen in de lastige omstandigheden op de gletsjer.”

De kinderen groeiden na het verdwijnen van hun ouders in andere gezinnen op. Marceline Udry is niet van plan zich in het zwart te kleden voor de begrafenis. “Ik denk dat wit passender is. Dat vertegenwoordigt de hoop die ik nooit ben kwijtgeraakt.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.