Na 67 jaar alsnog onderscheiding voor Nederlandse VN-militair

Na jaren van het kastje naar de muur gestuurd te zijn, is het Ger Achterhof eindelijk gelukt: er komt erkenning voor zijn gesneuvelde jeugdvriend korporaal Pieter Slager. Die kwam in 1951 om het leven in Korea bij het verrichten van een heldendaad.

Maar omdat zijn voordracht zoek-raakte, werd hij nooit postuum onderscheiden. De vroegere jeugdvriend zette zich vijfentwintig jaar lang in voor de zaak. Maandag mag Slagers trotse schoonzus een Bronzen Kruis in ontvangst nemen.

Korporaal Slager vertrok in 1950 vrijwillig naar Zuid-Korea om met het Nederlands Detachement Verenigde Naties te strijden tegen de communistische troepen in Noord-Korea. Tijdens een vuurgevecht bracht hij gewonde soldaten in veiligheid. Nadat hij een eerste kameraad had gered, betrad hij opnieuw het onder vuur liggende gebied om een tweede man te helpen. Bij deze poging kwam hij om.

Een dappere actie, vond zijn toenmalige commandant, die hem voordroeg voor een koninklijke onderscheiding. Het verzoek is alleen nooit ingewilligd, omdat het kwijtraakte. Pas in de jaren negentig dook het weer op.

Onrecht

Vele jaren na de oorlog, in 1992, hoorde Ger Achterhof 'in het veteranencircuit' van de fout. Hij maakte er zijn persoonlijke missie van dat korporaal Slager alsnog de verdiende onderscheiding zou krijgen. "Onrecht!" Dat is waar het Achterhof om te doen is. "Ik heb zelf in Indië gediend en weet wat het fluiten van kogels betekent. Dat de korporaal onder vijandig vuur zijn soldaten is gaan helpen, dat is een heldendaad. Dat verdient erkenning." Dus stapte hij naar Defensie, maar zonder succes. De commissie die over voordrachten uit deze periode moet beslissen, was namelijk al in 1962 opgeheven.

Achtereenvolgende ministers van defensie wezen Achterhofs verzoeken af. In 2015 nam hij contact op met de Veteranenombudsman, die de zaak aankaartte bij huidig minister van defensie Jeanine Hennis. Zij stelde een 'Interim-commissie Dapperheidsonderscheidingen' in. Die behandelde de voordracht alsnog.

Maandag neemt Slagers schoonzus Jantje Slager-Dijkhuizen het Bronzen Kruis in ontvangst. "Daar ben ik eerlijk gezegd wel trots op. Mijn zwager was een hele lieve jongen." Zij was, net als Slager zelf, 26 jaar oud toen de vrijwilliger naar Korea vertrok."

Ze gaat samen met haar zoon naar de uitreiking. "Hij is vernoemd naar mijn zwager: Pieter Barend. Zo leeft zijn naam nog mooi voort."