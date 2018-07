Na 64 jaar is het mysterie van de dode skiër in de Alpen eindelijk opgelost

Dit jaar pakte de politie de onopgeloste zaak er nog eens bij. De spullen en menselijke resten zijn grondig geanalyseerd. Nu denken de agenten dat de skiër een man van in de dertig moet zijn geweest die in de jaren vijftig van de vorige eeuw is gestorven. Ze gaan ervan uit dat hij een Fransman was, omdat de ski’s en de skischoenen in Frankrijk zijn gemaakt. Maar berichten over de onbekende skiër in de media leveren geen reacties op.

Dan zet het Openbaar Ministerie de zaak op Facebook en vraagt om het bericht vooral in Frankrijk en Zwitserland te delen. De Franse radio besteedt er aandacht aan, net op het moment dat een zekere Emmanuelle Le Masne zit te luisteren. De Française denkt direct dat het om haar oom Henri zou kunnen gaan. Ze stuurt de Italiaanse politie een foto van hem. Diens bril lijkt op de gevonden bril.

Haar vader, Roger (95), levert vervolgens het DNA dat wordt vergeleken met DNA dat de Italianen uit een voetbot en tanden van de dode halen. Het is een match. De skiër is inderdaad Henri Le Masne, die in 1954 op zijn 35ste in een sneeuwstorm was verdwenen. Hij werkte op het ministerie van financiën in Parijs en was in z’n eentje twee weken op wintersportvakantie. Zijn jongere broer Roger had in de Alpen nog heel lang naar hem gezocht, maar zich er uiteindelijk bij neergelegd dat Henri nooit zou worden gevonden. Roger is nu heel blij dat de familie Henri alsnog – 64 jaar na dato – heeft kunnen begraven.