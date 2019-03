Na 47 jaar komt er een strafzaak voor Bloody Sunday

‘Soldaat F.’ wordt vervolgd voor de moord op twee demonstranten en vier pogingen tot liquidatie op Bloody Sunday 47 jaar geleden in het Noord-Ierse Londonderry. Er stierven veertien katholieke mannen – de helft tieners – door Britse sluipschutters. Zestien andere soldaten worden niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.

Dit maakte het Noord-Ierse Openbaar Ministerie donderdag bekend. In de wijk Bogside waar de doden en gewonden vielen, heerste daarna grote verslagenheid. Al die jaren was er gewacht op gerechtigheid. Nu wordt er volgens de nabestaanden slechts één paratroeper voor de rechter gebracht.

De gepensioneerde Soldaat F. is voorlopig anoniem, hij moet ergens in de zestig zijn

Soldaat F. is voorlopig nog anoniem. De gepensioneerde militair moet ergens in de zestig zijn. Het Britse ministerie van defensie zegde toe alle proceskosten voor de verdachte te betalen. Minister Gavin Williamson bleef vierkant achter de verdachte soldaat en zijn optreden indertijd staan. “We zijn schatplichtig aan de soldaten die zo moedig de vrede in Noord-Ierland hebben bevochten”, stelde Williamson.

Slordig Sinds Bloody Sunday op 30 januari 1972 is elk onderzoek naar de gebeurtenissen vertraagd. Het eerste onderzoek van de Britse opperrechter Lord Widgery concludeerde in hetzelfde jaar nog dat de soldaten geweervuur hebben beantwoord waarbij de doden zijn gevallen. In 1998 volgde een nieuw onderzoek van rechter Saville, dat pas in 2010 tot een rapport leidde. Saville concludeerde dat het Widgery-onderzoek slordig was. De Britse paramilitairen hadden zonder waarschuwing en aanleiding geschoten vanaf de oude vestingmuren van Londonderry op demonstranten in de lager gelegen wijk Bogside waarbij de doden vielen. Dat het Noord-Ierse Openbaar Ministerie nu alleen soldaat F. wil gaan vervolgen, wordt in de wijk Bogside gezien als de zoveelste poging om de verantwoordelijkheid voor Bloody Sunday in de doofpot te stoppen.

The Troubles Dit verhoogt de spanningen tussen katholieken en protestanten weer, net nu de brexit ook al voor veel onrust zorgt. Bloody Sunday was het dieptepunt van wat bekend staat als The Troubles, een periode van veel geweld, aanslagen, afrekeningen, sluipmoorden en bommen met ruim 3600 doden tot gevolg. In 1998 kwam hier een einde aan door het Goede Vrijdag Akkoord. Sindsdien is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open en ging het steeds beter tussen protestanten en katholieken.

