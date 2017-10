Na 32 jaar lijkt doorbraak ophanden in onderzoek Bende van Nijvel

De onthulling leidde zondagavond tot topoverleg met het college van procureurs-generaal op het Belgische ministerie van justitie. Volgens procureur-generaal Christaan De Valkeneer is het nieuwe spoor geloofwaardig, maar is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

Vandaag berichtte de krant Het Laatste Nieuws (HLN) dat tientallen collega’s van een nu verdachte ex-rijkswachter die twee jaar geleden overleed, zullen worden opgespoord en ondervraagd.

Afgelopen zaterdag kwam HLN met het nieuws dat deze rijkswachter uit Aalst kort voor zijn dood in 2015 aan zijn broer zou hebben opgebiecht dat hij een lid van de Bende van Nijvel was. De op 61-jarige leeftijd overleden rijkswachter wordt in de Belgische pers aangeduid met de initialen C.B.

De hevig geëmotioneerde broer deed zijn verhaal ook voor de camera van VTM Nieuws, onherkenbaar in beeld gebracht. “Op zijn sterfbed heeft hij toegegeven dat hij bij de bende van Nijvel zat”, zei de broer. “Niet wat hij gedaan heeft, maar hij heeft me wel hints gegeven over wat er gebeurd is.”

Volgens bronnen rond het onderzoek is gebleken dat de overleden rijkswachter niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking komt, maar dat ook zijn levensloop past in het plaatje van 'De Reus'. Zo ontdekten onderzoekers dat de man tijdens bloedige overvallen in 1985 steeds verlof had. Ook kampte hij met een voetblessure op de dag waarop 'De Reus' volgens getuigen mank liep tijdens de laatste aanslag in Aalst in november 1985.

C.B. was in de jaren zeventig lid van een elite-eenheid van de toen nog op militaire leest geschoeide Rijkswacht, de Groep Diane. Hij was echter kort voor de eerste overval van de bende teruggestuurd naar een gewone rijkswachtbrigade.

De man bevestigde dat een in 1998 door de Belgische politie gemaakte compositietekening van het bendelid, dat vanwege zijn lengte ‘De Reus’ wordt genoemd, zijn broer is. “Die bril ten eerste en de fysieke gelijkenis”, aldus de man, die de bekentenis van zijn broer destijds nauwelijks kon geloven.

“Iedereen weet dat er in de jaren 80 fouten zijn gemaakt. Aan een aantal heilige huisjes – zoals de Rijkswacht – durfde men niet te raken. Ik hoop dat we vandaag geen herhaling krijgen”, aldus Landuyt, die de Belgische justitie opriep snel openheid van zaken te geven.

Naar aanleiding van de compositietekening kwamen in 1998 volgens de krant De Morgen 1300 tips binnen. Een daarvan was van Marc van Damme, een vriend van C.B., die hem herkende. Beiden waren lid van de carnavalsvereniging in Dendermonde. Maar met die informatie deed het gerecht om nog onbekende redenen niets. Pas in maart dit jaar, dus ruim een jaar na de dood van de voormalige rijkswachter, werden mensen uit diens omgeving ondervraagd, onder wie zijn broer.

Lange lijst misdaden

De Bende van Nijvel pleegde in 1982 en 1983 en vervolgens in 1985 zeker vijftien gewelddadige overvallen en inbraken bij onder meer winkels, supermarkten en restaurants. Daarbij kwamen in totaal 28 mensen om het leven en vielen veertig gewonden. Met name in het najaar van 1985 lijken de laatste drie overvallen alleen nog gericht op het maken van slachtoffers. De buit is meestal klein, wat de indruk versterkt dat achter de aanslagen politieke motieven schuilgaan. Bij de laatste aanslag van de bende op een Delhaize-supermarkt in Aalst op 9 november van dat jaar worden acht mensen vermoord.

De mysterieuze bende houdt België nog altijd in de ban, want ondanks 35 jaar politieonderzoek en twee onderzoekscommissies zijn de daders nooit gevonden. In 2015 werd de verjaringstermijn voor de misdaden van de Bende van Nijvel verlengd van dertig naar veertig jaar.