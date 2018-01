Na 30 jaar sluit de gaszuiveringsfabriek van Emmen

De grootste fabriek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is gisterochtend na dertig jaar buiten gebruik gesteld. Op de 35 hectare grote gaszuiveringsinstallatie in Emmen werkten tijdens de hoogtijdagen 150 mensen en werd 8 miljoen kuub gas per dag geschikt gemaakt voor huishoudelijk gebruik. In totaal zuiverde de installatie 30 miljard kuub gas, maar nu de meeste omliggende gasvelden (bijna) zijn opgedroogd, is de fabriek niet meer rendabel.

Wie van Emmen naar Klazienaveen rijdt, kan de gaszuiveringsinstallatie, een netwerk van gebouwen, ketels en pijpen niet ontgaan. Al was het maar om de ruim 100 meter hoge pijp met de kenmerkende veiligheidsfakkel op de top: een teken dat er nog gas in het complex aanwezig is. Economisch wethouder Bouke Arends van Emmen noemt de fabriek een 'technisch hoogstandje'. "Ik vond het altijd mooi om daar langs te rijden, met al die buizenstelsels. Helaas is de noodzaak er niet om de fabriek nog open te houden."

Bij de gaszuiveringsinstallatie in Emmen werd zogeheten zuur gas ontdaan van zwavelwaterstof en omgezet naar bruikbaar gas. Omdat een aantal velden met zuur gas relatief dicht bij elkaar lagen, besloot de NAM in de jaren tachtig het perceel in Emmen van de gemeente te kopen voor de bouw van de fabriek. Daar was Arends destijds tegen. "Er werd heel erg op het gevoel gespeeld met doembeelden van zure regens en bomen die al het blad zouden verliezen. Niets van dat alles is waarheid geworden, de NAM heeft hier goed werk geleverd."

Niet meer rendabel

Tijdens de ingebruikname van installatie in 1988 werd gas uit veertien gasvelden in Drenthe en Overijssel in de fabriek gezuiverd. Bij zeven daarvan werd tot gisteren nog gas opgevangen, goed voor een omloop van 500.000 kuub per dag. Van deze velden worden er vier aangesloten op een zuiveringsinstallatie en drie gaan er definitief dicht. "De installatie was gezien de onderhoudskosten en benodigde investeringen niet meer rendabel. Voor de hoeveelheid gas die nog wordt gezuiverd is niet zo'n grote fabriek nodig", zegt Kirsten Smit, woordvoerder van de NAM.

De voorgenomen sluiting was al even bekend, waardoor voor de twintig overgebleven personeelsleden een passend alternatief is gevonden. "Het komende jaar is bij de fabriek in Emmen nog werk, de gehele fabriek wordt schoongemaakt en ontdaan van al het gas voordat alles kan worden afgebroken. Een deel van het overgebleven personeel kan op een andere NAM-locatie aan de slag en er gaan wat mensen met pensioen, waardoor er geen gedwongen ontslagen vallen", zegt Smit.

Wethouder Arends is blij dat de sluiting de werkgelegenheid in Emmen niet treft. Hij ziet zelfs kansen op het terrein van de gaszuiveringsinstallatie. "Het zou mooi zijn als we met de aansluitingen waarover we op die plek beschikken kunnen werken aan schone energie, zoals bijvoorbeeld waterstof." Het 35 hectare grote terrein dat eigendom is van de NAM, komt op termijn braak te liggen. Maar de aansluitingen onder de grond, bijvoorbeeld met het landelijke gasnet dat wordt geëxploiteerd door de Gasunie blijven vooralsnog aanwezig. Samen met onder meer de gemeente Emmen en de Gasunie onderzoekt de NAM of het terrein kan worden omgebouwd tot een plek waar duurzame energie wordt opgewerkt.