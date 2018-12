Na 250 jaar kolenindustrie sloot vandaag de laatste mijn van Duitsland

Met de sluiting kwam vrijdag een eind aan 250 jaar kolenindustrie in het Ruhrgebied. Niet zonder toeters en bellen: president Frank-Walter Steinmeier en ­Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, sloegen het tafereel gade, samen met zo’n vijfhonderd gasten.

“Het einde van een tijdperk”, noemde een afgevaardigde van de Duitse regering het sluiten van de laatste mijn. “De koolwinning heeft de industrialisering en welvaart van heel Duitsland mogelijk gemaakt.”

Piekmoment Bij de opening van de mijn in 1863 was Bottrop nog een dorp. De mijn en de fabrieken zorgden voor een snelle groei van de stad, die inmiddels zo’n 116.000 inwoners telt. De kolenindustrie voorzag op het piekmoment in de jaren vijftig van de vorige eeuw een half miljoen Duitsers van werk, maar met de jaren was er steeds meer subsidie nodig om de boel draaiende te houden. Jaarlijks ging er bijna een miljard euro naar de mijnen in het Ruhrgebied. Dat werd vooral gedaan vanwege de werkgelegenheid. De kolen liggen inmiddels zo diep dat winning echt te duur wordt. Mijnwerkers van onder de vijftig worden opgeleid voor een andere baan, wie ouder is dan vijftig mag direct met pensioen. Een geëmotioneerde mijnwerker bij de sluiting van de laatste kolenmijn van Duitsland. © EPA

Energietransitie Met het oog op de energietransitie is het logisch om de mijnen te sluiten. Duitsland wil in 2050 ten opzichte van 1990 80 tot 95 procent minder CO2 uitstoten. De CO2-uitstoot bij het verbranden van kolen is veel groter dan bij energie uit andere bronnen. Maar het alternatief voor de gesloten mijnen zal het klimaat vooralsnog niet helpen: de energiecentrales blijven draaien op geïmporteerde kolen uit het buitenland. Het sluiten van de zwarte kolenmijnen kan gezien worden als een test voor de toekomst, want ook de nog viezere bruinkoolmijnen moeten dicht. Zover is het nog niet. Duitsland is zeer afhankelijk van de tientallen bruinkoolmijnen in het land. Een onderzoekscommissie komt in februari met aanbevelingen over hoe de mijnwerkers het beste aan een nieuwe baan kunnen worden geholpen. Het voornemende bruinkoolmijnen te sluiten, leidde dan ook tot flink wat protest. Toen de ‘kolencommissie’ eind oktober bijeenkwam in Bergheim, ook in het Ruhrgebied hadden duizenden mijnwerkers zich daar verzameld om te protesteren tegen het verdwijnen van hun baan. Zij drukten de commissie op het hart geen overhaaste beslissingen te nemen.

Pionier Toch moet de klus snel geklaard worden, zegt Hans Joachim Schellnhuber van het klimaatinstituut in Potsdam tegen persbureau AP. “Stapje voor stapje kan niet meer.” Wereldwijd zijn er nog honderden kolenmijnen in gebruik. Schellnhuber hoopt dat Duitsland een pionier kan worden in de overgang van fossiele energie naar schone energie. Duitsland is voor bijna 40 procent van de energievoorziening afhankelijk van kolencentrales. Lange tijd werd ingezet op kernenergie als alternatieve energiebron, maar na het ongeluk in Fuku­shima in Japan werd besloten dat alle kerncentrales uiterlijk 2022 dicht moeten. Ook Nederland zit in die transitie: de mijnen zijn al jaren dicht, maar de laatste energiecentrales die nog kolen verstoken, mogen dat tot 2030 blijven doen.

