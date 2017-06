Na 24 jaar sprankje hoop voor eerherstel 'Zes van Breda'

Deze conclusie van de advocaat-generaal is feitelijk een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege zal op 19 december oordelen of de rechtszaak tegen de zes overgedaan moet worden. Dat betekent een verwijzing van de zaak door de Hoge Raad naar een gerechtshof. Aangezien de Hoge Raad over het algemeen het advies van de advocaat-generaal overneemt, kunnen de zes opnieuw hoop hebben op eerherstel. De straffen die zij kregen, hebben ze al uitgezeten.

Op 4 juli 1993 werd de toen 56-jarige vrouw, die bekend stond als oma Mok, dood gevonden in het Chinese restaurant ‘Peacock’ dat eigendom was van haar zoon.

Archieffoto van het politieonderzoek bij restaurant Peacock in Breda. © Videostill Nieuwsuur

Aanwijzingen dat getuigenissen niet kloppen Het bewijs in deze zaak rust vooral op verklaringen van de drie vrouwen. De drie hebben hun verklaringen echter herroepen. Ze zouden door de politie onder druk zijn gezet en tegen elkaar zijn uitgespeeld, zo luidt tenminste hun latere uitleg. Ondersteunend bewijs voor een veroordeling ontbreekt volgens Harteveld. Hij ziet echter wel aanwijzingen dat de getuigenissen van de vrouwen niet kunnen kloppen. Zo hebben twee getuigen in de nacht van de moord op gehoorsafstand van het restaurant in een bushokje gezeten. Ze hebben niets gehoord. De advocaat-generaal vindt dat deze verklaringen te veel zijn genegeerd. De zaak wordt een van de langstlopende in de Nederlandse rechts­ge­schie­de­nis Er is ook nog altijd geen verklaring voor een druppel bloed die in het restaurant is gevonden. DNA-onderzoek heeft niet geleid naar een mogelijke verdachte. Het enige dat is vastgesteld is dat de druppel afkomstig is van een persoon van Aziatisch-Oceanische afkomst. Volgens de advocaat-generaal is bij eerdere vonnissen te weinig rekening gehouden met de druppel. Ten onrechte is steeds gezegd dat de bloeddruppel niets te maken kan hebben met dit delict.

Sprankje hoop De drie mannen zijn tot lange gevangenissenstraffen (tot tien jaar) veroordeeld voor het medeplegen van doodslag. De drie vrouwen voor veel lagere straffen voor medeplichtigheid aan dat delict. De zaak wordt een van de langstlopende in de Nederlandse rechtsgeschiedenis. De eerste veroordeling was op 2 november 1994 bij de rechtbank van Breda. Daarna volgde in juli 1995 een arrest van het hof in Den Bosch, gevolgd door een arrest van de Hoge Raad in september 1996. Die gang naar de Hoge Raad leverde de zes mannen en vrouwen niets op. Het bleef lange tijd in stil in de zaak tot de Commissie evaluatie strafzaken met nieuwe feiten op de proppen kwam. De zaak werd heropend. In oktober 2015 besliste het hof in Den Haag dat het hof in Den Bosch in 1995 het werk goed gedaan had. De lange juridische weg krijgt nu een vervolg als de Hoge Raad in december het advies van advocaat-generaal Harteveld overneemt. Voor de zes betekent dit een sprankje hoop.

