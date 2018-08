Na 163 kilometer was het lichaam van zwemmer Van der Weijden op

Ze liggen gevouwen op zijn buik als hij wordt afgevoerd naar het ziekenhuis in Leeuwarden voor onderzoek. Het land was drie dagen in de ban van de man die 200 kilometer langs de Friese elf steden wilde zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Lees verder na de advertentie

Na 55 uur zwemmen en 163 kilometer was het op. Acht kilometer voor Dokkum hakte dokter Marco Blanker de knoop door. Het was niet langer medisch verantwoord om Van der Weijden door te laten gaan. “Dit is goed”, zei Van der Weijden. “Dit is goed.” Hij kon nog net zijn hoofd optillen om de honderden mensen langs de kant te groeten. Hij zwaaide even. Daarna sloot hij zijn ogen, om in een diepe slaap weg te zakken.

Af en toe sukkelde hij zelfs in slaap in het water

De olympisch kampioen van Peking was op de derde dag op weg van Bartlehiem naar Dokkum toen hij langzamer ging zwemmen. De armen kwamen steeds stroever over het water. Zijn snelheid nam af tot minder dan twee kilometer per uur. Af en toe sukkelde hij zelfs in slaap in het water.

Spugen Van der Weijden gaf dat aan, werd uit het water gehaald om twintig minuten te slapen op zijn waterbed op een vlot. Daarna begon hij te spugen. Een medicijn dat hij tegen de misselijkheid kreeg, gooide hij tien minuten na inname weer eruit. Dat was het moment dat dokter Blanker besloot dat het genoeg was geweest. “Ik heb een beslissing genomen. Maarten had geen keuze. Ongelofelijk wat we hier zien om ons heen. Al dat geld, al die mensen, al die aandacht. Hij zou alles geven en hij heeft ook alles gegeven”, zei hij tegen de NOS. Op zondag had de zwemmer zin in een pizza quattro stagioni. Een paar uur later werd zijn verlangen om een pizza funghi ook vervuld Met de diagnose van een ‘verstoorde zoutbalans’ en een ‘systeem dat in de war is’ werd Van der Weijden afgevoerd naar het ziekenhuis voor een check. Achteraf gezien was zijn missie natuurlijk gekkenwerk. Al na de eerste nacht was duidelijk dat het halen van de finish in Leeuwarden ijdele hoop was. Na 60 kilometer zwemmen voelde Van der Weijden in de eerste nacht dat hij tegen een fysieke grens aan zat. Hij klaagde over enorme spierpijn. Door urenlang te zwemmen zonder rust heeft zijn lichaam te maken met een enorme spierafbraak. Van der Weijden ging op wilskracht door, terwijl zijn lichaam hem steeds meer in de steek liet. Om energie te houden werd hij gevoed met sportvoeding, medicijnen en waar hij maar trek in had. Op zondag had de zwemmer zin in een pizza quattro stagioni. Een paar uur later werd zijn verlangen om een pizza funghi ook vervuld.

Onderkoeld Van tevoren was Van der Weijden vooral bang dat het koude water de tocht zou bemoeilijken. Als zijn lichaamstemperatuur richting de 35 graden zou zakken, zou hij onderkoeld zijn en moeten stoppen. Via een kastje dat op zijn rug hing kreeg zijn team informatie over zijn lichaamstemperatuur, die werd gemeten werd door een thermometerpil die Van der Weijden in had geslikt. Zijn team verwacht dat hij volledig zal herstellen. Al zal hij de komende weken waarschijnlijk geen zin hebben om te zwemmen Een maag die niets meer binnen kon houden werd uiteindelijk de boosdoener. Zonder medicijnen en voeding kon hij niet meer door. Naast uitputtingsverschijnselen zal de zwemmer last hebben van allerlei andere zaken. Hij zal hallucinaties hebben gehad die hij bij eerdere lange trainingstochten ook al had. Hij zag ooit een roze waterfiets en overal stippen. Zijn lichaam ziet er nu opgezwollen uit, door langdurig in het water te zijn. Lopen zal ook niet van harte gaan, omdat zijn evenwicht is verstoord door drie dagen lang horizontaal in het water te liggen. Op de plekken waar hij niet onder de brug door kon werd hij daarom in een speciale draagzak over de kant getakeld. Zijn team verwacht dat hij volledig zal herstellen. Al zal hij de komende weken waarschijnlijk geen zin hebben om te zwemmen.

Lees ook:

Maarten van der Weijden ontroert me met elke armslag meer Columnist Marijn de Vries vond het bijna ongepast om vannacht te gaan slapen, wetend hoe zwaar Maarten van der Weijden het nog ging krijgen met zijn Elfstedentocht. "Hoe zou het nu met Maarten gaan? Donker. Kou. Eindeloze watervlaktes."