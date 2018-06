Mysterieuze krachten vellen Duitsland

Misschien waren het vooral de mysterieuze krachten in de sport die de wereldkampioen velden, in de groepsfase al van het WK, voor het eerst in de geschiedenis dat dat Duitsland overkwam. Die krachten kunnen positief uitwerken en sporters opheffen, maar ook negatief en dan vertwijfeling brengen. Die verlamde Duitsland op het WK in Rusland.

Natuurlijk was de uitschakeling, door nota bene een 2-0 nederlaag tegen Zuid-Korea uiteindelijk, een daverende verrassing. Maar de worsteling van de Duitsers in de eerdere wedstrijden was zichtbaar al geen incident geweest. Het patroon was al dat van een zoekende ploeg, met af en toe een oprisping die nog iets van kwaliteit verried: het late doelpunt van middenvelder Kroos tegen Zweden (2-1), waardoor Duitsland na de eerdere 1-0 nederlaag tegen Mexico nog kon hopen op een ommekeer.

Dat Duitsland zijn titel niet zal prolongeren, als zoiets in deze tijden van hevige concurrentie al mocht worden gevraagd, is zo’n verrassing niet. Het land stond lang aan de top: sinds 2006, het jaar van het aantreden van coach Löw, haalde het op elk eindtoernooi op z’n minst de halve finale. Dan kunnen de mysterieuze krachten van de sport hun werk gaan doen. De spelers zijn nog goed, de coach houdt aan ze vast. Toch, al dan niet ongemerkt, wordt het een paar procent (al veel in topsport) minder: het gevoel sluipt erin dat het altijd goed zal blijven gaan zoals het is gegaan.

Vertrouwde spelers Heeft Löw niet tijdig ververst? Een jaar geleden won Duitsland de Confederations Cup, traditionele opwarmer voor het WK, met een ploeg met bovenal tweede en derde keus. Zo rijk leek het arsenaal. Maar zo vreemd was het niet, gezien hun status en in veel gevallen prestaties, dat Löw voor het grootste werk, in Rusland, grotendeels zijn vertrouwde spelers verkoos. Over de selectie kon vooraf nauwelijks discussie zijn. Kort voor het WK verloor Duitsland van Oostenrijk en het won slechts nipt van Saoedi-Arabië. Op het WK lieten de Duitsers ook in de tweede helft tegen Mexico dan weer iets van hun hoog aangeslagen kwaliteit zijn. Juist zoiets kan het fnuikende gevoel bevorderen dat het toch goed zal komen. Met dat gevoel kunnen voetballers er slecht gaan uitzien, slechter dan ze zijn. Dat vooral gebeurde gisteren. Ook voor een van de beste coaches van dit tijdvak, wereldkampioen Löw, bleken ze ongrijpbaar, de mysterieuze krachten van de sport.

