Mysterieuze diertjes 'eten' aan been Australische scholier

Een zestienjarige scholier uit een voorstad van Melbourne werd afgelopen weekeinde na een strandbezoek naar een ziekenhuis gebracht met ernstige bloedingen aan de benen.

Sam Kanizay (16) wilde alleen maar even zijn vermoeide benen in zee laten rusten nadat hij een voetbalwedstrijd had gespeeld. Maar toen hij een half uur later uit het water bij Dendy Street Beach in Brighton stapte, waren zijn voeten en enkels volledig bedekt met bloed.

De artsen stelden talrijke bijtwonden vast ter grootte van speldenprikken. Pas na enkele uren kon het bloeden worden gestopt. Vermoed werd dat het bij de boosdoeners om zeeluizen kon gaan. Maar zeker zijn de deskundigen daar niet van. Zeeluizen zijn kleine kreeftachtigen die onder andere bekend zijn van het veroorzaken van schade aan zalmkwekerijen.

De vader van de scholier viste na de aanval op het strand bij Brighton tientallen kleine diertjes uit het water. Hij maakte een video waarop te zien is hoe de wezentjes op rauw vlees af gaan. "Het is duidelijk dat deze kleine beestje van vlees houden", stelt vader Jarrod vast.

Kanizay blijf vandaag nog in het ziekenhuis, maar hoeft geen antibiotica meer te slikken, aldus persbureau AP.

Onenigheid

De marinebioloog Jeff Weir veronderstelde maandag dat de scholier door zeeluizen is gebeten die zich normaal in diepere wateren bevinden. Deze beestjes eten normaal gesproken alleen rottende planten en overblijfselen van dieren. Echter, parasieten-expert Thomas Cribb van de Universiteit van Queensland zei dat het "hoogst onwaarschijnlijk" is dat zeeluizen zulke zware bloedingen kunnen veroorzaken. "Het is geen parasiet die ik ooit eerder heb gezien", aldus Cribb. Marine-expert Michael Brown denkt dat de vleesetende diertjes in de video kwallenlarven kunnen zijn.

Weer een andere professor aan de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales in Australië, Alistair Poore, denkt dat de beesten in de video geen zeeluizen zijn, maar vlokreeften. "Je kan een heleboel gedierten aantrekken met rauw vlees, maar dat dat bewijst niet dat dit de beesten zijn die hem in zijn been hebben gebeten", aldus Poore tegen de New York Times.

De professor denkt dat er meer van dit soort agressieve parasieten in het water leven, wat kan komen door een grote hoeveel dode vissen in het gebied. "Het is een fascinerend verhaal, maar net als dat er muggen en luizen zijn die mensen op land bijten, zijn er dieren die dat onder water doen."