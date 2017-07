Muziekfestival Zweden stopt wegens seksueel misbruik

Bij de editie van dit jaar waren 45.000 mensen aanwezig. Op het festival traden artiesten op als Kanye West, Robbie Williams en Iron Maiden.

Het Bråvalla-festival in Norrköping, Zuid-Zweden, zegt dat de beslissing is genomen na de melding van een verkrachting afgelopen vrijdag. De Zweedse politie zegt dat ze tot nu toe elf gevallen hebben geregistreerd van seksueel misbruik en een van verkrachting op het festival, dat plaatsvond van 28 juni tot 1 juli.

Vorig jaar ging het ook al mis. Toen deden vijf mensen aangifte van verkrachting en twaalf van andere vormen van seksuele intimidatie.

Voorkomen

De politie moet deze walgelijke feiten stoppen en beter zijn best doen om verkrachters in de kraag te grijpen De Zweedse premier Stefan Lofven

De organisatie zei zaterdag dat ze probeert seksueel misbruik te voorkomen, maar dat ‘sommige mannen – want we hebben het over mannen –zich blijkbaar niet kunnen gedragen. Dat is een schande. We hebben daarom besloten Bråvalla 2018 niet te houden.’ Of het festival ooit nog gehouden wordt lieten de organisatoren in het midden.

‘Bråvalla’ begon in 2013 en trekt jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers. Het festival wil juist mensen aanmoedigen om ‘voor elkaar te zorgen, haat en geweld te stoppen en muziek te laten overwinnen’.

De Zweedse premier Stefan Lofven heeft zondag gezegd dat de politie in zijn land ‘deze walgelijke feiten moet stoppen en beter zijn best doen om verkrachters in de kraag te grijpen’. Hij zei geschokt te zijn dat jonge vrouwen die naar muziek willen luisteren dit mee moeten maken.

Lofven heeft gepleit voor verscherping van het elektronisch toezicht en beloofde dat verdachten van misbruik sneller voor de rechtbank zullen verschijnen.