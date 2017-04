Mustapha Oukbih (1964-2017) wist een brug te slaan tussen twee culturen

Steeds weer probeerde hij om zijn publiek een andere lezing van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten voor te houden. Niet om hen te overtuigen van een of ander gelijk, maar om die andere lezing allicht voorstelbaar te maken. Om zijn publiek een moment te laten bedenken hoe die nieuwsontwikkelingen gezien konden worden door iemand die moest zien te leven in Irak, in Egypte of in de Palestijnse gebieden. Of in een van de andere twintig landen waarover hij jarenlang berichtte.

Zelf had hij als Nederlands journalist in het Midden-Oosten een bijzondere uitgangspositie. De eerste helft van zijn jeugd bracht hij door in Marokko, de tweede in Nederland. Hij had het aanpassingsvermogen om de brug te slaan tussen de twee culturen, om de enorme neiging tot objectivering van 'de ander' te doorbreken. En dat was wat hij consequent deed.

Meer vertellen Hij kon moedeloos worden van de opdracht om in drie minuten tekst en uitleg te geven bij de nieuwsontwikkelingen. Vaak waren dat bomaanslagen of andere incidenten waar een wereld aan oorzaken achter schuil ging, maar die zelden werden aangestipt. Altijd wilde hij meer vertellen dan die paar feiten die zo weinig verklaarden. 'Kunnen we deze aanleiding niet gebruiken om iets meer te vertellen?' was zijn vaste reactie. Hij ging die uitdaging aan, onvermoeibaar. Nooit gaf hij toe aan gemakzucht in zijn verslaglegging, ook niet als hij zes keer per dag op de radio was om de oorlog in Irak te verslaan, zoals in het begin van zijn correspondentschap voor de NOS. Liever ging hij er zelf heen, met gevaar voor zijn leven, en hij verweefde die ervaringen in zijn verslagen. Het leverde zoveel meer op dan een aantal interessante reportages. Het gaf hem inzicht in wat mensen bewoog en dat deelde hij met zijn publiek, keer op keer. Bedachtzaam kijkend vanachter zijn eeuwige sigaar op zijn profielfoto bleef hij rake analyses geven Dat vermogen om de situatie te 'lezen' verloor hij niet toen hij in 2010 naar Nederland vertrok, ook niet toen hij ernstig ziek werd. Hooguit had hij minder omwegen nodig, vond zelfs zijn weg in de 140 karakters die Twitter hem toestond. Bedachtzaam kijkend vanachter zijn eeuwige sigaar op zijn profielfoto bleef hij rake analyses geven. 'Egyptische president Sisi, via een coup aan de macht, laat zijn vriend Mubarak vrij', tweette hij vorige maand bondig. De wereld aan inzicht die achter die opmerking schuilgaat zullen anderen voortaan moeten invullen.

