Museumdirecteur Amito Haarhuis: 'Dromend zie ik een puzzel waarvoor ik opeens de oplossing vind'

Zo’n droom gaat niet letterlijk over mijn werk maar sluit wel aan bij wat ik in de dagelijkse praktijk ervaar: het is soms goed een lastige kwestie een paar dagen te laten liggen tot je het antwoord vindt. Ik heb er geen wetenschappelijk bewijs voor, maar ik geloof dat slapen daarbij helpt doordat je hersens dan nieuwe verbindingen leggen.

In mijn studietijd waren er periodes dat ik mijn dromen opschreef omdat ze zo bizar waren. Ik zocht naar een boodschap om iets over mezelf te leren, maar die heb ik er nooit uit kunnen halen.

Een jeugddroom die me altijd is bijgebleven, zegt meer over mij. Ik zat in die tijd op turnen: mijn eerste grote passie, ik zat in de regionale selectie. Vaak droomde ik dat ik in de gymzaal mijn armen zachtjes zijwaarts bewoog: heel beheerst ging ik omhoog tot ik het plafond raakte. De ervaring was zo levensecht dat ik na het ontwaken naast mijn bed stond en dacht dat ik kon vliegen. Voor mij gaat die droom niet alleen over vrijheid maar ook over turnen en dat ik altijd voor mijn passies ben gegaan.

Grote liefde

Ik ben een zoeker: wat wil ik nou echt, waar ben ik goed in? Toen ik vanwege mijn rug moest stoppen met turnen, ben ik me gaan richten op mijn andere grote liefde: de natuur. Ik was lid van een natuurstudieclub en in mijn kamer had ik een museumpje met vondsten uit de natuur. Later heeft mijn interesse zich verbreed naar natuurwetenschappen en wetenschapseducatie. Mijn passie voor wetenschap en dingen willen overbrengen - ik heb sterk iets van een leraar in mij - dat komt samen in mijn werk voor musea: eerst in Nemo, en nu in Rijksmuseum Boerhaave.

Bij mijn eerste bezoeken aan Boerhaave was ik als bioloog met specialisatie diermorfologie meteen gefascineerd door de grote collectie modellen van papier-maché die Auzoux in de 19de eeuw maakte, zoals een prachtige gorilla die je helemaal uit elkaar kunt halen. Ook de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek spreekt tot de verbeelding: als lakenhandelaar die werkte met vergrootglazen om de stoffen te bekijken, ontwikkelde hij een microscoop waarmee een heel nieuwe wereld openging.

Het museum is vernieuwd en brengt nu, veel meer dan voorheen, alle objecten tot leven met verhalen. Daar wil ik verder op bouwen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik geloof erg in het belang van een omgeving waar je geïnspireerd en verwonderd kunt raken.”

Bioloog Amito Haarhuis (50) werkte dertien jaar voor NEMO Science Museum in Amsterdam. Sinds deze week is hij directeur van Rijksmuseum Boerhaave In Leiden.

