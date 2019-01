Murray vechtend ten onder in misschien zijn laatste partij

Er stond maar één tegenstander aan de overkant van het net, maar voor Roberto Bautista Agut moet zijn eerste ronde op de Australian Open maandag hebben gevoeld alsof hij het in zijn eentje tegen ruim tienduizend man opnam. De toeschouwers in de stampvolle Melbourne Arena waren vrijwel allemaal op de hand van één man: Andy Murray. Ze zaten er met de Schotse vlag. In kilt. Met spandoeken. In de hoop dat ze hem nog van gedachten konden doen veranderen. Dat Murray ergens in zijn kleine teen nog de kracht zou vinden om te vechten tegen de pijn die hij elke dag voelt.

De 31-jarige Schot heeft een chronische heupblessure. Een operatie mocht niet baten. De pijn werd niet minder. Tennissen voelt verschrikkelijk. Vooral als hij zijn forehand slaat, waarbij hij zijn heup moet draaien. Vorig jaar speelde Murray maar één grandslamtoernooi, op de US Open verloor hij in de tweede ronde.

Vechtend tegen zijn emoties vertelde de drievoudig grandslamkampioen dat het niet langer ging. Dat de pijn nog net zo erg was als voor de operatie. Dat hij hoopt nog door te kunnen tot Wimbledon van dit jaar, maar dat hij niet weet of dat nog lukt. De Australian Open zou mogelijk zijn laatste toernooi worden.

Tranen

Op karakter vocht hij zich terug van een 2-0 achterstand in sets. Het werd een vijfsetter, zoals hij er zoveel had gespeeld in zijn carrière. Murray ging vechtend ten onder.

Met de setstanden 6-4 6-4 6-7 6-7 en 6-2 plaatste de Spanjaard zich voor de tweede ronde. Het waren daar in Australië misschien wel de laatste

4 uur en 9 minuten van Murray’s tenniscarrière. Toen hij klaar was, kreeg hij een minutenlange ovatie. Zijn moeder keek met tranen in de ogen toe en filmde haar zoon, terwijl de organisatie beelden liet zien waarop zijn collega’s een ode aan hem brachten.

Murray werd na 77 jaar droogte de eerste Brit die in 2013 Wimbledon won. In 2016 herhaalde hij dat kunstje. Hij won één keer de US Open, tweemaal olympisch goud. En is ook de man van acht verloren grandslamfinales. Want hij had de pech – of het geluk – in het tijdperk van de zogeheten ‘Big Four’ met Federer, Nadal, Djokovic en Murray zelf te spelen.

Tussen die vier bleef Murray authentiek. Mopperend op de baan, altijd vechtend. Murray werd gewaardeerd door zijn collega’s en sprak zich vaak uit voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De Schot kreeg maandag een ovatie voor wat hij voor het tennis heeft betekend. Murray zei dat hij hoopte terug te komen. Zijn hart wil nog wel, zijn heup niet meer.