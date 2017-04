Multinationals vrezen belastingonzekerheid

Allemaal leuk en aardig, die harde maatregelen tegen belastingontwijking van de laatste jaren, maar grote bedrijven mopperen er al een tijdje over. Niet zozeer over die maatregelen zelf, maar over de onvoorspelbaarheid ervan. Wat staat hun volgend jaar weer te wachten? Zo kun je toch geen zaken doen?

Ingewikkelde constructies voor het buiten het zicht parkeren van be­drijfs­win­sten worden in de nabije toekomst onmogelijk

Krokodillentranen? Feit is dat de zorgen zaterdag op tafel lagen bij de EU-ministers van financiën, die zaterdag informeel vergaderden in de Maltese hoofdstad Valletta. Die ministers namen de afgelopen jaren een reeks besluiten om belastingontwijking moeilijker te maken.

Dat gebeurde onder druk van onthullingen zoals LuxLeaks (2014) en Panama Papers (2016). Tal van sluipwegen zijn afgesloten. Ingewikkelde constructies voor het buiten het zicht parkeren van bedrijfswinsten worden in de nabije toekomst onmogelijk. Op Malta spraken de ministers over de keerzijde van die aanpak: de toegenomen onzekerheid voor het bedrijfsleven.

'Club van rijke landen' Speciale gast was Angel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), de 'club van rijke landen' zoals die vaak wordt genoemd. Die speelt een internationale gidsrol bij de bestrijding van belastingontwijking, want die heeft alleen zin als de hele (rijke) wereld eraan meedoet. Gurría verwoordde in Valletta de zorgen van de bedrijven. "Zij maken bedrijfsplannen voor de komende vijf of tien jaar en zeggen: wij moeten zeker weten dat jullie niet steeds de spelregels veranderen." Opvallend genoeg zijn het vooral de kleinere EU-landen die deze zorgen delen. Niet geheel toevallig zijn dat ook de landen die het meest te verliezen hebben van EU-brede belastingmaatregelen. "Het is belangrijk om de economische en financiële sector te verzekeren dat we niet bij wijze van spreken elke vijf minuten de belastingwetgeving veranderen", zei de Belgische minister Van Overtveldt.

Onafhankelijk arbitragesysteem Ook de demissionaire Nederlandse staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) liet zich niet onbetuigd op de feeërieke vergaderplek, het zestiende-eeuwse Grootmeesterspaleis van Valletta. 'Het is belangrijk om de economische en financiële sector te verzekeren dat we niet bij wijze van spreken elke vijf minuten de be­las­ting­wet­ge­ving veranderen' Angel Gurría, secretaris-generaal van Oeso Hij pleitte voor een onafhankelijk arbitragesysteem in de EU, een 'scheidsrechter' die kan ingrijpen als multinationals in twee of meer landen dezelfde belasting moeten betalen. "Onzekerheid daarover is niet goed voor de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat", aldus Wiebes. Zo'n Europees arbitragesysteem bestaat al sinds 1990, maar de Europese Commissie presenteerde in oktober vorig jaar een voorstel om dat breder te maken. Het huidige Maltese EU-voorzitterschap wil daar de komende maanden haast mee maken. De Maltese minister Edward Scicluna benadrukte dat zijn land de inspanningen om multinationals gewoon hun belasting te laten betalen niet wil afremmen. De machtigste minister van het hele stel, de Duitser Wolfgang Schäuble, zei dat belastingzekerheid belangrijk is, maar nooit een voorwendsel mag zijn om 'de veranderingen te bestrijden' die zijn doorgevoerd. "Maar ik had ook niet de indruk dat iemand het zo bedoelde."

