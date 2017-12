Muizen kunnen de behandeling van een depressie verbeteren

Duitse en Amerikaanse onderzoekers zagen in experimenten met muizen hetzelfde als bij mensen: de een reageert goed op antidepressiva, de andere heeft er geen baat bij. Het verschil konden ze terugvoeren op enkele genetische eigenschappen. Met die kennis kan in de toekomst ook bij mensen vooraf worden bekeken of antidepressiva zin hebben of alleen maar kwaad doen.

Antidepressiva worden op grote schaal voorgeschreven, maar hebben lang niet altijd het beoogde effect. En omdat het verslavende middelen zijn met ernstige bijwerkingen, zou de psychiater graag vooraf willen weten of zijn patiënt er baat bij zal hebben of niet. Wetenschappers wereldwijd zoeken naar zogenoemde biomarkers die dat kunnen vertellen; aanwijzingen in de hersenen, het bloed, de genetische code of waar dan ook.

Een depressie is niet eenduidig. De oorzaken kunnen erg van elkaar verschillen en dat maakt het lastig een factor te vinden die alle depressieven bindt.

Dat is niet eenvoudig. Want depressie is niet een eenduidige aandoening, één knop die de verkeerde kant op staat, maar kan vele oorzaken hebben. Oorzaken die soms terug te vinden zijn in het lichaam van de patiënt, maar ook kunnen liggen in mishandeling, ziekte of een traumatische ervaring in een ver verleden. Depressiviteit wordt ook niet gedefinieerd naar zijn oorzaken, maar naar zijn symptomen. In een groep patiënten heb je per definitie grote lichamelijke en psychische verschillen. Dat maakt het erg lastig een factor te vinden die alle depressieven bindt.

Muizen Onderzoekers van het Duitse Max Planck instituut voor psychiatrie sloegen, samen met Amerikaanse collega's, een andere weg in. Ze zochten niet naar gemeenschappelijke factoren in bergen data van menselijke patiënten, maar gingen experimenteren met muizen. Ze dienden die antidepressiva toe en onderwierpen de dieren vervolgens aan een stresstest. Net als mensen bleken de muizen verschillend te reageren op de geneesmiddelen. Maar omdat ze allemaal dezelfde achtergrond hadden, er geen onbekende, verstorende factoren waren geweest in hun jeugd, was hier makkelijker te achterhalen wat bij de knaagdieren het verschil maakte. Het spoor leidde naar een groep genen die de gevoeligheid bepalen voor glucocorticoïde. Een heel wonderlijke uitkomst was dat niet, want glucocorticoïde is een hormoon dat een sleutelrol speelt in stressreacties van het lichaam. Dat een onbalans in deze hormoonhuishouding kan leiden tot depressieve klachten was al bekend. Maar met de onderliggende genetische kenmerken die ze bij muizen hadden gevonden, gingen de onderzoekers na of die ook bij de mens verschil zouden maken. In het bloed van een kleine honderd patiënten zochten ze naar dezelfde genetische eigenschappen. Van die patiënten had meer dan de helft baat gehad bij antidepressiva, een minderheid niet. En dat verschil kon niet helemaal, maar wel grotendeels worden verklaard met die genetische analyse.