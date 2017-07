Muguruza wint generatieclash

Venus Williams (37) had op Wimbledon al aardig wat jonge, hongerige talenten van zich afgeschud, maar in de finale moest zij zaterdag haar meerdere erkennen in Garbine Muguruza. De Spaanse won in twee sets (7-5 en 6-0).

Voor Muguruza, vorig jaar nog winnaar van Roland Garros, was het een revanche voor haar verloren Wimbledon-finale in 2015. Destijds had de 23-jarige Spaanse geen antwoord op het powertennis van Serena Williams, die vanwege haar zwangerschap afwezig was op Wimbledon. "Serena zei toen al dat ik Wimbledon ooit zou winnen", zei Muguruza na afloop van haar finale. "En hier sta ik nu dan."

Terwijl duidelijk werd dat ze waarschijnlijk onschuldig is, moest ze het ene na het andere gretige tennistalent zien te weerstaan in Londen. Dat lukte. Met ouderwets powertennis gaf ze opponenten als Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko (kwartfinale) en publiekslieveling Johanna Konta (halve finale) geen kans.

Serena Williams zal echter niet bedoeld hebben dat Muguruza haar Wimbledon-titel zou behalen ten koste van haar twee jaar oudere zus Venus, die voor de negende keer in de finale stond op Wimbledon (vijf zeges). Ronduit indrukwekkend was haar terugkeer op het gras in Londen. Mentaal werd ze op de proef gesteld. Venus Williams, die leidt aan een auto-immuunziekte, raakte voor haar twintigste deelname aan Wimbledon betrokken bij een dodelijk verkeersongeval.

Jong en oud

Muguruza had eveneens indruk gemaakt op Wimbledon. De nummer vijftien op de wereldranglijst klopte in de vierde ronde de Duitse Angelique Kerber, die zo haar nummer één-ranking moet afstaan aan de Tsjechische Karolina Pliskova. Muguruza, in het verleden nog wel eens grillig op de tennisbaan, haalde een constant hoog niveau in Londen. Dat bleek ook in de finale tegen Williams. De clash tussen oud en jong was vooral in de eerste set hoogstaand.

Kantelpunt in de wedstrijd waren twee setpoints voor Williams bij een stand van 5-4. Muguruza werkte ze weg, waarna Williams een game later het spel uit handen gaf met een misser. Het was de inleiding voor setwinst van Muguruza: 7-5. Williams leek mentaal aangeslagen. Getuige ook de tweede set (6-0). Muguruza straalde onoverwinnelijkheid uit.