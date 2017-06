Moskou wordt een hippe stad, maar ruikt nog naar het verleden

Onder het Trioemfalnaja Plosjtsjad raast het verkeer door, zes rijen breed. Op het plein, gelegen in het hart van Moskou, is van die drukte niets te merken. Op de stijlvolle houten banken eten ouders met kinderen een ijsje en in het midden van het plein zijn grote houten schommels neergezet. Middelbare scholieren en studenten zwieren twee aan twee heen en weer. Op één van de schommels kijkt een meisje met een wit bloesje op haar telefoon terwijl ze nonchalant met een knie omhoog uitgezakt tegen de touwen hangt.

Lees verder na de advertentie

Tot voor kort was dit plein een nietszeggende plek in de stad. Demonstranten verzamelden zich er af en toe om vervolgens een geplande route af te leggen. De komst van de schommels en de comfortabele houten banken hebben deze ruimte omgetoverd tot een plek waar mensen bijpraten in de zon.

Moskou moet intiem worden. Het lijkt een onmogelijke klus in een stad die gedomineerd wordt door brede boulevards en megalomane pleinen - een erfenis uit de Sovjetperiode - , maar het is wel het doel dat hoofdarchitect Sergej Koeznetsov zichzelf heeft gesteld. De transformatie van Trioemfalnaja Plosjtsjad is daar een voorbeeld van. Op verschillende andere plekken in de stad worden bomen geplant, banken geplaatst en fonteinen neergezet. Dit moet ervoor zorgen dat mensen zich comfortabel voelen.

Oude industriële ruimtes worden omgebouwd tot hippe restaurants of ateliers voor kunstenaars

De renovatie van Moskou is overal zichtbaar. Het Gorkipark, tot een paar jaar geleden een plek die vooral bezocht werd door gezinnen vanwege de oude Sovjetattracties, is volledig op de schop gegaan. Bij binnenkomst dobberen waterfietsen over een vijver. In het gras aan het water zijn grote kussens neergelegd waar gezinnen en stelletjes gebruik van maken en er is zelfs een strandje aangelegd voor de warme zomermaanden. Midden in het park staat het Garage-museum voor hedendaagse kunst dat bovendien cursussen aanbiedt zoals yoga.

Tekst loopt door onder afbeelding

Bezoeker in het Garage-museum, in het Gorkipark, waar moderne kunst te zien is. © Getty Images

Plekken als het Gorkipark zijn tegenwoordig overal te vinden in Moskou. Oude industriële ruimtes worden omgebouwd tot hippe restaurants of ateliers voor kunstenaars. Pleinen worden gezellig gemaakt en langs de rivier de Moskva, tot een paar jaar geleden een no-go area, openen steeds vaker restaurants hun deuren.

Er zijn veel goede architecten, maar de stad verliest zijn identiteit omdat er weinig creativiteit aan te pas komt

Weinig creativiteit "Er gebeurt inderdaad erg veel om Moskou leefbaar te maken", zegt architect Eugene Asse. Zijn kantoor is gevestigd op de zestiende verdieping en biedt een fenomenaal uitzicht op de stad. Het handjevol wolkenkrabbers waar financiële bedrijven in gevestigd zijn glinstert in de zon. Ze worden afgewisseld met oude Sovjetgebouwen, zoals het logge betonnen complex van het ministerie van buitenlandse zaken. Asse is sinds 1970 betrokken bij de stadsplanning. Recent ontwierp hij het Museon, het kunstpark naast het Gorkipark. Maar de laatste jaren is hij vooral druk met het leiden van zijn eigen, onafhankelijke architectenschool March. Hij probeert Russische studenten op een andere manier naar architectuur te laten kijken door ze te stimuleren zelf dingen te ontwerpen. Want dat is volgens Asse ook het probleem met Moskou: er zijn veel goede architecten, maar de stad verliest zijn identiteit omdat er weinig creativiteit aan te pas komt. "Alles ziet er hetzelfde uit", zegt Asse. Dat komt deels omdat veel cultureel erfgoed niet wordt behouden. De huidige burgemeester, Sergej Sobjanin, heeft de neiging om oude gebouwen af te breken en te vervangen door nieuwe, overal dezelfde soort flats. Onder leiding van Sobjanin zijn alle trottoirs verbreed en de karakteristieke Sovjetkiosken met bulldozers afgebroken. Zijn nieuwste plan, de sloop van honderdduizenden oude Sovjetflats (zo'n 10 procent van de huizenmarkt), roept heel veel verzet op bij de Moskovieten. Zo'n beetje wekelijks wordt er gedemonstreerd. Dat heeft vooral te maken met onzekerheid. De bewoners van de flats, zo'n 1,6 miljoen, weten nog steeds niet hoe ze worden gecompenseerd. Dat is niet te verkroppen want hun huis is vaak hun enige bezit. "Ze zijn bovendien gewend geraakt aan de vaak groene wijken waarin ze wonen. Ze hebben geen idee wat ze terugkrijgen en waar. De kans is groot dat ze het centrum worden uit gedirigeerd." De sloopplannen zeggen volgens Asse veel over de instelling van de gemeente. "Er wordt niet gecommuniceerd met de mensen. Ze worden niet ingelicht en naar hun mening wordt niet gevraagd." Veel Moskovieten hebben daar volgens de architect schoon genoeg van. Tekst loopt door onder afbeelding Protest tegen de afbraak van oude sovjetflats. © AP

Protesten Critici beweren dat het stadsbestuur de stad opknapt naar westers voorbeeld om de middenklasse tevreden te houden. In 2011 en 2012 begonnen de protesten tegen de regering in Moskou en over het algemeen zijn Moskovieten vaker hoogopgeleid en liberaler ingesteld dan inwoners uit andere delen van Rusland. Zolang deze mensen een comfortabele leefomgeving hebben, zijn ze misschien tevreden en gaan wellicht minder snel de straat op. Kunstenaars krijgen tegenwoordig steeds minder ruimte in de stad Asse: "Ik weet niet of die theorie klopt en als dat inderdaad de achterliggende gedachte is, dan werkt deze niet goed. Want de Moskovieten gaan nog steeds de straat op, zie het recente verzet tegen de sloop van de Sovjetflats en oppositiepoliticus Navalny is hier erg populair." Maar wat de architect wel opvalt is dat je een gegeven paard niet in de bek mag kijken. "Tijdens de Sovjet-Unie was dat al de instelling. Het idee is nog steeds: we geven jullie cadeautjes, ga die niet bediscussiëren. Dat die nieuwbouwprojecten vaak met veel corruptie gepaard gaan omdat bevriende bouwbedrijven van de gemeente voorrang krijgen, moeten de inwoners maar op de koop toe nemen." Zeker de laatste jaren gaat burgemeester Sobjanin autoritair te werk. Het vormt een contrast met het begin van zijn termijn, zeven jaar geleden. Toen kregen artiesten en kunstenaars in de stad de ruimte. De wethouder voor cultuur, Sergej Kapkov, was een progressief type die de cultuursector omarmde en de behoefte van de groeiende middenklasse in de stad voedde. Het was de tijd dat Moskovieten hun vleugels uitsloegen en vaker reisden richting het Westen. Andersom trokken meer westerse toeristen naar Moskou. Maar die tijd lijkt voorbij na de groeiende spanningen van de afgelopen jaren tussen Rusland en het Westen. De progressieve Kapkov moest het veld ruimen. Hij nam weliswaar zelf ontslag, maar hij was het duidelijk niet eens met de nieuwe, hardere koers van zijn baas Sobjanin. Kunstenaars krijgen tegenwoordig steeds minder ruimte in de stad. Zo werd recent nog de zeer populaire directeur van Gogol Centrum, Kirill Serebrennikov, een tijdlang vastgehouden op het politiebureau. Hij werd verdacht van fraude. Tekst loopt door onder afbeelding Een inmiddels afgebroken appartementen complex © AFP

Cultureel erfgoed Het inperken van de vrijheden is een landelijke trend. Net zoals de verheerlijking van het verleden. Ook dat zie je terug in het Moskouse straatbeeld. Het is alsof het stadsbestuur de Sovjet-Unie in een nieuw, hip jasje heeft gegoten. En als het om dat verleden gaat en de verering daarvan, is alles ineens mogelijk. Want in dat geval is het behoud van cultureel erfgoed wél geoorloofd. Voor de jonge generatie, die deze periode nooit bewust heeft meegemaakt, staat de Sovjet-Unie gelijk aan nostalgie Dat is goed zichtbaar in het park van de VDNCh - de Tentoonstelling van Prestaties van Successen van de Volkseconomie. Dit enorme complex - 235 hectare - is gevestigd in het noorden van de stad en werd gebruikt bij de opening, in 1939, om de Sovjetlandbouw te etaleren. De grote boog met daarop een koperen beeld van een boer en boerin met stro in de handen, herinnert daar vandaag de dag nog aan. Onder de voormalige Sovjetleider Chroesjtsjov werd het park vooral gebruikt om de technologische innovaties tentoon te stellen. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd het geprivatiseerd en waren het voornamelijk maffiagroepen die de competitie met elkaar aangingen door zeggenschap te krijgen over de verschillende tentoonstellingscomplexen in het park. Inmiddels heeft de gemeente het park weer gedeeltelijk opgekocht en is het begonnen met een grote renovatie. Het grote beeld van Lenin wordt omgeven door vers geplante, rode tulpen. De twaalf gouden vrouwen in de fontein die allemaal een Sovjetrepubliek vertegenwoordigen, staan te glimmen in de zon en zijn duidelijk nog niet lang geleden opgepoetst. Zelfs de sfeer doet denken aan de Sovjet-Unie, uit de luidsprekers klinkt nietszeggende muziek. Asse: "Dat vereren van het verleden is een belangrijk aspect van de propagandamachine van de overheid. De Sovjet-Unie wordt ineens neergezet als een gelukkige tijd. Alsof er onder Stalin nooit vreselijke dingen zijn gebeurd. Voor de jonge generatie, die deze periode nooit bewust heeft meegemaakt, staat de Sovjet-Unie gelijk aan nostalgie. Het is inderdaad overal zichtbaar in de stad. Lenin is tegenwoordig zelfs te koop in een kristallen doos. Het verleden is hier springlevend en het woord toekomst kent dit land niet."

De strijd om de chroesjtsjovki De Sovjetflats die nu worden gesloopt, de zogenoemde chroesjtsjovki, zorgden zeventig jaar geleden voor een cultuuromslag in de Sovjet-Unie. Onder Josef Stalin werd de architectuur gedomineerd door megalomane vormen. Echte huizen werden alleen, op individuele basis, gebouwd voor de elite. Het volk woonde in barakken of dichtbevolkte flats waarin toiletten en keukens gedeeld werden. Toen Chroesjtsjov in de jaren vijftig aan de macht kwam, veranderde dat. De nieuwe Sovjetleider veegde de vloer aan met het beleid van zijn voorganger die volgens hem te veel geld had uitgegeven aan onnodige en megalomane projecten. Chroesjtsjov besteedde dat geld liever aan de bouw van flats voor iedereen. In sneltreinvaart werden in dertig jaar tijd miljoenen appartementen uit de grond gestampt. De kwaliteit van leven ging in snel tempo omhoog; voor het eerst beschikte de inwoners van de Sovjet-Unie over een eigen huis. De appartementen, slecht geïsoleerd en voorzien van lage plafonds, hadden in eerste instantie een levensduur van 25 jaar. Ze staan er al veel langer, en dat ze gerenoveerd of zelfs gesloopt moeten worden, staat voor alle experts vast. Maar de harde aanpak van de gemeente die van de inwoners eist dat ze een contract tekenen voor de sloop, stuit tegen de borst.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.