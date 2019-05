Moskou was betrokken bij couppoging Montenegro

Twee pro-Russische leiders van het Democratische Front, Andrija Mandic en Milan Knezic, zijn gisteren tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechter in Montenegro achtte bewezen dat de twee samen met elf anderen een coup hadden gepland voor de verkiezingen van 16 oktober 2016. De groep wilde de regering omverwerpen, premier Milo Djukanovic vermoorden en een pro-Russische regering aan de macht helpen. Dat alles om het lidmaatschap van het westerse Navo-bondgenootschap tegen te houden.

Moskou heeft de be­schul­di­gin­gen altijd als ‘absurd’ afgedaan

De staatsgreep werd verijdeld en het Balkanland trad in de zomer van 2017 tot de Navo toe. Djukanovic is nog steeds aan de macht, zij het nu als president. De regering vaart ook nog altijd een pro-westerse koers en onderhandelt met Brussel over toetreding tot de Europese Unie.

Sterk verdeeld land De beschuldigende vinger wees destijds al snel richting Rusland en Servië. Ook de uitspraak gisteren in de zwaarbewaakte rechtszaal wees die kant op. Naast een paar Serviërs werden ook twee werknemers van de Russische inlichtingendienst, Eduard Shishmakov en Vladimir Popov, bij verstek veroordeeld. Hun hangen celstraffen van respectievelijk 15 en 12 jaar boven het hoofd. De twee Russen coördineerden de actie in 2016 vanuit buurland Servië. Moskou heeft de beschuldigingen altijd als ‘absurd’ afgedaan. Dat Moskou wedijvert met het Westen om invloed in het strategisch gelegen Montenegro is geen geheim. Het Kremlin beschouwt de Balkan­staat als een historische bondgenoot. Ondertussen zijn de inwoners zelf – dat zijn er ongeveer 600.000 – sterk verdeeld over het bestuur van hun land. Sinds begin dit jaar is het al onrustig. Regelmatig gaan demonstranten in de hoofdstad Podgorica de straat op om te protesteren tegen corruptie en het aftreden van hun regering te eisen.

