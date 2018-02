Moskou ontkent de inzet van huurlingen in Syrië

Nepnieuws. Met die kwalificatie doet de Russische minister van buitenlandse zaken, Sergej Lavrov, de berichten af over zeker honderd Russische huurlingen die bij gevechten in Syrië twee weken geleden zijn omgekomen. Nog eens tweehonderd Russen raakten gewond en herstellen momenteel in vijf militaire ziekenhuizen in Rusland. De cijfers zijn afkomstig van persbureau Reuters die zich baseert op drie onafhankelijke bronnen onder wie een Russische militaire dokter en een huurlingenbedrijf. Lavrov die gisteren voor het eerst reageerde, zei dat dit soort nepberichten 'de spanningen in Syrië alleen maar voeden'.

De meeste Russen die in dienst zijn van huurlingenbedrijf Wagner vochten eerder in Oekraïne, zo berichtten verschillende Russische media deze week. Het zijn vaak mannen uit arme regio's in Rusland. Ze worden gelokt met een hoog salaris.

"Maar", voegde de Russische buitenlandwoordvoerder daaraan toe, 'dat zijn geen Russische militairen'. De Russen steunen sinds 2015 de Syrische regeringstroepen van Assad. Op papier alleen met luchtaanvallen, maar het incident van vorige week toont dat er ook private militaire bedrijven actief zijn in Syrië. Volgens Russische media vechten zo'n 2000 tot 3000 huurlingen in de oorlog. Ze zijn allemaal afkomstig van het Russische huurlingenbedrijf Wagner.

De Russen en de Amerikanen zitten beiden met het voorval in de maag. De Amerikanen bagatelliseren het. De minister van defensie, James Mattis, zegt nooit geweten te hebben wie het Amerikaanse leger precies bestookten in Syrië, laat staan dat het om Russen ging. Het Kremlin op zijn beurt ontkent het hoge aantal slachtoffers en zegt dat er 'slechts' vijf mensen zijn omgekomen.

De Russische huurlingen, Syrische soldaten en Iraanse strijders, hielden zich niet aan deze afspraak. Ze trokken de Eufraat over richting de bases van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een groepering van Koerden en Arabieren, gesteund door de VS. Volgens Reuters wilden de pro-Assadstrijders testen hoe de Amerikanen zouden reageren op hun aanwezigheid. De reactie liet niet lang op zich wachten. Onmiddellijk werden de Russische huurlingen bestookt.

Het incident dateert van twee weken geleden. Amerikaanse drones, helikopters en gevechtsvliegtuigen bestookten toen pro-Assadstrijders in de buurt van de Syrische stad Khusham. Het gebied ligt ten noorden van de rivier de Eufraat die volgens een afspraak tussen de Amerikanen en Russen bestempeld is als neutraal terrein.

Het zijn dit soort details die doen vermoeden dat het Kremlin zich niet volledig afzijdig houdt bij de inzet van huurlingen in Syrië. Het past ook in de Russische tactiek van hybride oorlogsvoering. Maar Moskou blijft ontkennen. Wat de situatie bemoeilijkt is dat private militaire bedrijven in Rusland in principe geen legale status hebben. Het is een extra reden voor het Kremlin om de aanwezigheid van de Russische strijders te verzwijgen.

Dat Wagner actief was in Syrië is al langer bekend. Vorig jaar kreeg persbureau AP een contract in handen waaruit blijkt dat de Syrische overheid en Wagner afspraken hebben over de olie-inkomsten. Als de Russische huurlingen een olie-veld veroveren en verdedigen, hebben de Russen recht op 25 procent van de inkomsten.

Huurlingenbedrijf Wagner

Het Russische huurlingenbedrijf Wagner wordt geleid door Dmitri Oetkin. De Rus geniet in het Westen een dubieuze reputatie. Oetkin was in dienst van de militaire inlichtingendienst GRU, vocht in het oosten van Oekraïne aan de kant van de separatisten en richtte in 2014 Wagner op. Hoewel het Kremlin iedere betrokkenheid bij huurlingen ontkent, werd Oetkin in 2016 gespot tijdens een ceremonie waar president Poetin speciale militaire onderscheidingen uitreikte.

Bovendien wordt Wagner gefinancierd door Jevgeni Prigozjin, de man die volgens speciaal aanklager Robert Mueller ook de trollenfabriek in Sint-Petersburg bezit en om die reden een van de hoofdrolspelers is in het Ruslandonderzoek in de VS. Prigozjin zou warme banden onderhouden met de Russische president.