Moskou bepaalt wat er op de planken komt

Voor een van de spannendste theaters in Moskou moet je naar een binnenplaats achter een zijstraatje even buiten het hart van de stad. Een trap brengt je naar een intieme kelderruimte waar Teatr.doc is gevestigd. Het aantal plaatsen is beperkt. Het publiek zit dicht op de acteurs en wordt soms bij de opvoering betrokken. Die is altijd eigentijds, onorthodox en kritisch.

"Wij zijn absoluut vrij in de keuze van onze thema's, dat kan over alles gaan", zegt Teatr.doc-directeur en regisseur Jelena Gremina. "Er komen bijvoorbeeld toneelstukken over politieke gevangenen, over homo's en over feminisme, dus over thema's die moeilijk zijn voor te stellen in de staatstheaters."

Dit is alweer het derde onderkomen van het theater, na eerdere gedwongen verhuizingen. Dat gebeurde steeds na voorstellingen met in Rusland gevoelig liggende thema's. De huur werd simpelweg opgezegd, of de brandveiligheid zou in het geding zijn.

Geen enkele steun Gremina koestert haar vrijheid. "Ons theater staat op een zwarte lijst, wij krijgen geen enkele steun van welke staatsinstelling ook. Wij worden nergens uitgenodigd. Wij bestaan in feite niet voor de staat. Dat vinden wij prima, wij zijn heel actief, we spelen zestig, zeventig voorstellingen per maand. Dat geeft ons de mogelijkheid wat geld te verdienen, waarmee we zelf onze hoge huur en alle andere onkosten kunnen betalen." Maar Teatr.doc is een uitzondering. De meeste Russische theaters kunnen alleen met overheidsgeld het hoofd boven water houden en moeten over alles verantwoording afleggen. De bekende theaterregisseur Kirill Serebrennikov zat ook in dat keurslijf. Tegen hem en enkele van zijn medewerkers loopt nu een strafrechtelijk onderzoek wegens diefstal van overheidsgeld. Hij heeft volgens de Russische justitie 68 miljoen roebel (een miljoen euro) ontvreemd. Tekst gaat verder onder de foto Kirill Serebrennikov © AP

Theaterwereld op zijn kop De zaak-Serebrennikov heeft de Russische theaterwereld op zijn kop gezet. Serebrennikov heeft huisarrest en mag alleen af en toe een wandeling maken. Talloze acteurs en regisseurs hebben steun betuigd aan hun gevierde collega en president Poetin gevraagd in te grijpen. Die heeft verzekerd dat van enige censuur of druk van bovenaf geen sprake is, en dat de enige vraag is of Serebrennikov zich aan de wet heeft gehouden. Daar wringt hem nu juist de schoen, want de regels voor de staatstheaters - en voor vele andere sectoren, van onderwijs tot de horeca - zijn vaak zodanig opgesteld dat normaal functioneren haast onmogelijk is zonder de wet te overtreden. Dat noopt theaterdirecteuren en regisseurs tot 'creatief boekhouden'. Want zonder dat komt er eenvoudig geen toneelstuk op de planken, legde journalist en voormalig theaterrecensent Sergej Parchomenko onlangs nog eens haarfijn uit op de radiozender Echo Moskvy. Tekst gaat verder onder de foto In Moskou is een expositie gewijd aan theaterregisseur Serebrennikov, die onder huisarrest is geplaatst. © REUTERS

Culturele sector onder druk De zaak-Serebrennikov staat niet op zichzelf. Vooral sinds 2014, na de Russische annexatie van de Krim en het begin van de oorlog in Oekraïne, staat de culturele sector in Rusland onder toenemende druk. "Rusland keerde zich tegen alles dat verband hield met het Westen, inclusief waarden als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van expressie", zegt Gremina. "Stap voor stap werd de vrijheid van het theater ingeperkt. Eerst met een wet die het acteurs verbood schuttingtaal te gebruiken. In grote theaters zijn toen stukken afgelast, in andere toneelstukken zijn scheldwoorden vervangen." Met de arrestatie van Serebrennikov is een signaal afgegeven dat zoiets iedereen kan overkomen Jelena Gremina Waarom juist Serebrennikov nu wordt aangepakt, daarover doen diverse verhalen de ronde. Hij is regisseur van een populair hoofdstedelijk theater, dat veelvuldig wordt bezocht door hooggeplaatste en invloedrijke mensen. "Met de arrestatie van Serebrennikov is een signaal afgegeven dat zoiets iedereen kan overkomen", gelooft Gremina. "Met zijn theaterproductie was veel geld gemoeid, dat wordt nu allemaal breed uitgemeten. Omdat veel mensen in Rusland in armoede leven, leidt dat ook tot negatieve reacties: kijk eens hoeveel geld hij heeft gekregen, hij heeft dat allemaal in eigen zak gestoken." Met Serebrennikov onder politietoezicht aan huis gekluisterd, gaat in het Moskouse Gogol-centrum vanavond zonder hem zijn nieuwe toneelstuk 'Kleine tragedies' gewoon in première. De eerste drie voorstellingen zijn allemaal uitverkocht. politieke gevangenen, homo's en feminisme

