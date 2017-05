Moordende concurrentie in Berlijns blowparadijs

Zaterdagmiddag. Kraaiend rent in het Görlitzerpark in Kreuzberg een peuter achter een bal aan, die tot bij een bankje rolt. Daarop zitten een Gambiaan en een Duitser. Terwijl het ventje zijn bal opraapt, gaan op het bankje eurobiljetten van de Duitse hand in de Gambiaanse. In omgekeerde richting reist een klein, doorschijnend plastic zakje.

Wat daarin zit, laat zich raden.

Welkom in het Kifferparadies, het blowparadijs. Dit terrein van 14 hectare is al jaren de grootste dealerplek van Berlijn. Vooral marihuana wordt er verhandeld, in alle openheid, maar alles is verkrijgbaar, tot heroïne aan toe. De dealers, jonge mannen uit Afrika, vooral West-Afrika, bewaren hun spul in de grond, zodat de politie niets bij ze aantreft als die weer eens het park bestormt.

Veel omwonenden zijn het zat. Het is onmogelijk om door het park te lopen zónder dat je wordt aangesproken. Vrouwen durven 's avonds niet meer alleen door het park. Er worden demonstraties georganiseerd, brieven naar het stadsdeelbestuur gestuurd. Ook in omliggende horeca gist ongenoegen. Zoals in Kiezkneipe Jonas, waar een vrouw fulmineert tegen het 'negerpark'. Uitzetten die illegalen, zo denken ze er hier over.

Parkmanager

Het stadsdeel ziet dat anders. Kreuzbergs burgemeester Monika Herrmans van de Groenen voert juist een beleid in dat mínder streng is. Spil in haar nieuwe aanpak is de 'parkmanager', een functie die wordt bekleed door de 44-jarige socioloog Cengiz Demirci. Vorige week reed hij trots zijn 'kantoor' het park in: een opgeknapte bouwkeet van twee bij drie, een graffitispuiter vroeg hij de buitenkant te verfraaien. Demirci's opdracht: met praatavonden en leuke activiteiten het park van zijn onfrisse imago afhelpen. Voor de dealers gaat hij sociaal werkers regelen, want hun situatie is 'precair', heet het in een plan van aanpak. Voor bezorgde Kreuzbergenaren staat er dat de dealers minder agressief hun werk moeten doen. Wellicht kunnen de 'parklopers' daarbij helpen, Demirci's hulpjes. Twee Turkse jongens van hooguit twintig, die rondlopen om de 'harmonie te bevorderen'.

Het is de zoveelste ommekeer in de strijd om de Görli, zoals het park ook wordt genoemd. In 2015 werd juist tot een 'Null-Toleranz'-aanpak besloten, nadat een kind op cocaïne was gestuit. De politie-inzet werd verhoogd. Ook was het niet langer toegestaan om marihuana tot 15 gram bij je te dragen, zoals dat in de rest van Berlijn wel door de vingers wordt gezien. Dat is nu allemaal weer teruggedraaid.