Moordenaar Romy (14) ging al eerder in de fout

Mogelijk is een eerdere aanranding onterecht bij de strafrechter weg gehouden. Brian N. werd ruim een maand geleden veroordeeld tot jeugddetentie en jeugd-tbs voor het misdrijf dat hij in juni pleegde.

Na de uitspraak, die plaatsvond achter gesloten deuren, zijn er bij betrokkenen vraagtekens gerezen of er inschattingsfouten zijn gemaakt door zijn behandelaars, meldt Omroep Gelderland. Het is namelijk niet de eerste keer dat de jongen over de schreef ging.

Uit het vonnis, dat wel openbaar is, blijkt dat Brian al onder behandeling stond bij De Waag, een grote instelling voor forensische geestelijke gezondheidszorg. Brian was daar terechtgekomen vanwege een aanranding in juli 2016. De officier van justitie besloot toen niet voor een strafrechtelijke vervolging, maar vond behandeling verstandiger, zo valt te lezen in de uitspraak van de rechter.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit vooronderzoek besluit de inspectie of er reden is voor een verdere stappen, zo laat een woordvoerder weten.

Onafhankelijke deskundigen kwamen na zijn aanhouding tot de conclusie dat Brian een jongen is met beperkte empathische vermogens, slecht verschil ziet tussen goed en kwaad en niet kan omgaan met zijn agressie en behoeftebevrediging. De Raad van de Kinderbescherming ziet de jongen als een klein kind in een volwassen aan het worden lichaam die zijn drang en lust naar seksualiteit niet kan bedwingen en zijn eigen kracht niet kent.