Moordenaar Fortuyn betuigt voor het eerst spijt en mag emigreren

Hij had het nooit moeten doen en heeft spijt van wat hij Pim Fortuyn, diens familie en vrienden, en de samenleving heeft aangedaan. Die spijtbetuiging van Volkert van der G. is te lezen in een vonnis dat de Haagse rechtbank gisteren uitsprak. De moordenaar van Pim Fortuyn liet zich eerder niet uit over zijn daad.

De spijtbetuiging is opgetekend door onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) die vorig jaar onderzochten hoe groot de kans is dat Van der G. opnieuw een misdaad begaat. Die kans schatten ze laag in. Niet alleen vanwege de spijtbetuiging die volgens hen ‘oprecht’ overkomt, maar ook omdat Volkert, inmiddels 48 jaar oud, hen ervan heeft overtuigd dat hij zijn leven met vriendin en kind verder wil opbouwen.

Emigreren

Omdat deze recidivekans laag is, vervalt per direct de plicht voor Volkert om zich elke zes weken bij de reclassering te melden. Dat was precies de eis die hij bij de rechtbank had ingebracht. Eerder deze maand werd bekend dat de moordenaar van Fortuyn wil emigreren – waar naartoe is onbekend. Hij had ook geëist dat de reclassering helemaal geen toezicht meer op hem zou houden, maar op dat punt kreeg hij niet zijn zin. De reclassering zelf, net als het NIFP niet meer overtuigd van het nut van de meldplicht, wil op zijn minst jaarlijks een rapport kunnen opstellen over Van der G.

Broer Marten Fortuyn heeft in het verleden herhaaldelijk Van der G. gehekeld omdat hij geen enkele spijt betoonde. De familie is ook nu niet onder de indruk. “Volkert heeft op geen enkele moment iets uitgesproken, bijvoorbeeld via mij”, zegt advocaat Richard van der Weide die de erven-Fortuyn vertegenwoordigt. “Dit is mosterd na de maaltijd.”

In 2014, toen tweederde van zijn straf van 18 jaar gevangenisstraf erop zat, werd Van der G. vrijgelaten onder een flink aantal voorwaarden. Twee maanden nadat hij vrijkwam, wist Van der G. via de rechter twee voorwaarden te schrappen: de enkelband en het gebiedsverbod dat hij had gekregen – voor onder andere Den Haag en Hilversum.

Een poging om via de rechter gedaan te krijgen dat hij zich enkel hoefde te laten zien bij de reclassering en geen vragen hoefde te beantwoorden over bijvoorbeeld werk of relatie, liep twee jaar terug spaak. Kort daarop probeerde het Openbaar Ministerie hem weer de cel in te krijgen omdat hij zijn mediaverbod genegeerd zou hebben met eerdere foto’s in De Telegraaf. Hij bleef vrij. Vanaf gisteren is ook de meldplicht weg – hoewel de aanklager nog studeert op hoger beroep. De contactverboden met media en nabestaanden vervallen over twee jaar, als de volledige straf er op zit.