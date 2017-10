Moorddatabase moet politie behoeden voor tunnelvisie

Volgens Pandora en Saxion moet met de moorddatabase in rap tempo een groot aantal, mogelijk zelfs honderden, scenario’s over een moord opgesteld kunnen worden. Nu nog kiest de recherche vooral het meest voor de hand liggende scenario en worden veel hypotheses niet onderzocht. Dat is overigens niet onlogisch.

“Het probleem is bij moordzaken dat er wel honderden scenario’s ontstaan die wellicht allemaal moeten worden nagegaan”, zegt ex-politieman Peter de Kock, directeur van Pandora Intelligence. “Maar dat is niet te doen met de beperkte mankracht van de politie. Die moet keuzes maken. En die worden gemaakt op basis van subjectieve criteria.”