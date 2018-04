Moord op meisje (8) verdeelt Kasjmir

De dood van het meisje, dat volgens de politie eerst dagenlang door meerdere mannen werd verkracht, heeft de spanning tussen hindoes en moslims nog verder opgevoerd in de omstreden regio Kasjmir, op de grens tussen India en Pakistan. Over en weer groeien de protesten. Woensdag legden woedende hindoebetogers, inclusief tientallen vrouwen die in hongerstaking gingen, het verkeer plat in de stad Kathua, vlak bij de plaats waar het meisje werd vermoord.

De 8-jarige Asifa Bano, een meisje met grote bruine ogen in een paars jurkje, was op een koude ochtend in januari paarden aan het weiden in het door India bestuurde deel van Kasjmir, toen een man haar vroeg mee te lopen een bos in. Asifa volgde hem. Volgens de politie greep de man het moslimmeisje vervolgens bij de nek en dwong haar slaappillen te nemen. Samen met een vriend sloot hij Asifa op in een hindoetempel. Een week later werd haar verminkte levenloze lichaam in het bos gevonden, haar paarse jurkje besmeurd met bloed. "Ze was gemarteld", vertelde haar moeder Naseema Bibi aan de BBC. "Haar benen waren gebroken."

De politie arresteerde acht hindoemannen voor hun vermoede betrokkenheid bij de zaak. Onder hen zijn ook twee politiemensen, die omgerekend duizenden euro's zouden hebben aangenomen om de moord in de doofpot te stoppen.

Ver­schrik­ke­lijk dat sommige mensen zo'n ver­schrik­ke­lij­ke misdaad door een religieuze bril bekijken om er munt uit te slaan. Dit is een nieuw dieptepunt Girdhari Lal, gepensioneerd onderwijzer in Kasjmir

Volgens rechercheurs plande de beheerder van de hindoetempel de ontvoering van het moslimmeisje om de islamitische nomaden waartoe zij behoorde te verjagen. Maar na de kidnap werd het oorspronkelijke plan vergeten. Asifa werd eerst dagenlang verkracht en uitgehongerd, en daarna met een steen op het hoofd geslagen en gewurgd. "Haar nagels waren zwart en er zaten blauwe en rode plekken op haar arm en vingers", aldus haar moeder.

De moordzaak heeft de tegenstelling tussen hindoes en moslims in Kasjmir verder op scherp gezet. Boze moslims eisen gerechtigheid en geloven er niet in dat de Indiase politie daarvoor kan zorgen. Terwijl radicale hindoebetogers juist de vrijlating van de arrestanten eisen. Zij zeggen dat sommige van de politiemensen die de zaak onderzoeken moslims zijn en dat zij daarom niet kunnen worden vertrouwd. De verdachten zouden er in zijn geluisd. Hindoe-advocaten probeerden politiemensen er eerder deze week fysiek van te weerhouden een rechtbank binnen te gaan om de verdachten officieel in staat van beschuldiging te stellen.

"Het is verschrikkelijk dat sommige mensen zo'n verschrikkelijke misdaad door een religieuze bril bekijken om er munt uit te slaan", reageerde de lokale gepensioneerde onderwijzer Girdhari Lal tegen persbureau AP. "Dit is een nieuw dieptepunt."

Sinds India en Pakistan in 1947 onafhankelijk werden, is de Himalaya-regio Kasjmir verdeeld tussen de beide buurlanden en zijn er ernstige spanningen tussen hindoes en moslims. India en Pakistan claimen allebei de hele regio en hebben er twee oorlogen over gevoerd.

Jammu en Kasjmir (het Indiase deel) is de enige Indiase deelstaat waarvan de meerderheid van de bevolking moslim is. Het conflict wordt nog verder gecompliceerd doordat islamistische rebellengroepen een guerrilla-oorlog voeren en aanslagen plegen. Na zijn aantreden in 2014 deed de Indiase premier Modi aanvankelijk zijn best om de situatie in Kasjmir te kalmeren. Maar de laatste tijd loopt de spanning weer op.